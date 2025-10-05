Népal : 14 morts et 8 disparus dans des glissements de terrain

"Différents incidents de glissements de terrain ont fait 14 morts dans le district d'Ilam, tandis que quatre autres personnes sont portées disparues. De même, quatre randonneurs sont manquants après une inondation dans le district de Rasuwa", a déclaré Binod Ghimire, porte-parole de la police népalaise. Parmi les morts à Ilam, six appartenaient à la même famille et cinq autres à une autre famille, a précisé M. Ghimire. Des pluies incessantes depuis vendredi 3 octobre ont affecté la vie quotidienne dans la plupart des régions du Népal, déclenchant des glissements de terrain et des inondations qui ont obstrué les autoroutes et les routes. Une interdiction de circulation des véhicules à destination et en provenance de la vallée de Katmandou a été imposée pour trois jours à partir de samedi 4 octobre.

Xinhua/VNA/CVN