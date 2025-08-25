Portugal : un accident de voiture fait cinq morts dans le Sud

Cinq personnes ont été tuées le 24 août dans un accident de voiture sur une route de Monchique, dans le district de Faro, dans le Sud du Portugal, selon le commandement de la Défense civile portugaise. L'Agence de presse Lusa a rapporté que les victimes avaient été retrouvées brûlées à l'intérieur du véhicule. L'accident a également déclenché un feu de forêt, qui a été rapidement maîtrisé. Les autorités ont indiqué que la route était toujours fermée à 14h30 heure locale en raison des opérations de récupération et de nettoyage.

APS/VNA/CVN