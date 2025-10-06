Pétrole : le Brent en hausse à 65,48 dollars

Les cours du pétrole étaient en hausse lundi 6 octobre, dans un marché qui n'a pas été impacté par le relèvement des quotas de production de huit membres de l'OPEP+ pour le mois de novembre prochain.

>> Pétrole : le Brent en hausse à 70,78 dollars

>> Pétrole : le Brent clôture à 66,59 dollars

>> Pétrole : le Brent finit à 68,62 dollars

En fin de matinée, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, prenait 1,47% à 65,48 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en novembre, gagnait 1,49% à 61,79 dollars. L'Algérie et sept autres pays de l'OPEP+ ont décidé, dimanche 5 octobre, d'une hausse collective de leur production de l'ordre de 137.000 barils par jour (b/j) à compter du mois de novembre. Cette décision est intervenue, lors d'une réunion ministérielle, tenue par visioconférence, regroupant les huit pays de l'OPEP+ ayant appliqué les ajustements volontaires de production de pétrole brut, à savoir l'Algérie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Irak, le Kazakhstan, le Koweït, le Sultanat d'Oman et la Russie.

APS/VNA/CVN