Le PM chinois effectuera une visite officielle d'amitié en RPDC

À l'invitation du Comité central du Parti des travailleurs de Corée et du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), le Premier ministre chinois, Li Qiang, assistera aux célébrations du 80 e anniversaire du Parti des travailleurs de Corée et effectuera une visite officielle d'amitié en RPDC, du 9 au 11 octobre, a annoncé le 7 octobre un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

>> Le président sud-coréen chercher à réduire les tensions militaires avec la RPDC

>> Le secrétaire général attendu en République populaire démocratique de Corée

M. Li, qui est également membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, conduira une délégation du Parti et du gouvernement en RPDC, a précisé le porte-parole. Interrogé sur le contexte et les attentes de la Chine concernant la visite prochaine de M. Li, le porte-parole a indiqué que la Chine et la RPDC étaient des amis et voisins traditionnels, et qu'il s'agissait d'une politique stratégique constante du PCC et du gouvernement chinois que de maintenir, de consolider et de développer les relations entre les deux pays. Soulignant que cette année marque le 80e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs de Corée, le porte-parole a affirmé que la Chine se tenait prête, par le biais de cette visite, à œuvrer avec la RPDC pour suivre les orientations de l'important consensus atteint par les deux dirigeants suprêmes des deux partis et des deux pays, renforcer la communication stratégique, intensifier les échanges et la coopération, et faire progresser l'amitié traditionnelle et les liens de coopération entre la Chine et la RPDC.

Xinhua/VNA/CVN