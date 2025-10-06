Indonésie : un léopard capturé dans un hôtel

Le félin a été aperçu pour la première fois lundi matin 6 octobre devant une chambre située au deuxième étage d'un hôtel de Bandung, grande ville de la province de Java, située à une centaine de kilomètres à l'est de Jakarta. La direction de l'hôtel a alors appelé les pompiers, qui ont ensuite informé l'agence locale de conservation de la faune. "Nous avons utilisé un tranquillisant et vers 10h00 du matin, le léopard a été évacué et sorti de l'hôtel", a déclaré le directeur de l'agence de conservation de Java occidental, Agus Arianto. Fin août, un léopard aurait été aperçu en train de s'échapper d'un zoo situé à seulement cinq kilomètres de l'hôtel. Il faudra cependant du temps pour vérifier si le léopard capturé dans l'hôtel est bien le félin qui s'était échappé du zoo, a ajouté M. Agus. "Actuellement, le léopard reprend lentement conscience. Il a commencé à grogner", a-t-il déclaré, en ajoutant que l'animal serait ensuite transporté dans un centre de conservation pour observation.

AFP/VNA/CVN