Le gouvernement chinois emploiera 7.000 enseignants retraités dans les zones rurales

Le gouvernement chinois prévoit de recruter cette année 7.000 enseignants retraités pour travailler dans les écoles d'enseignement obligatoire dans les zones rurales du pays, selon un communiqué publié conjointement par le ministère de l'Éducation et le ministère des Finances.

>> Chine : 2,36 milliards de voyages de passagers pendant les prochaines vacances

Cette campagne de recrutement s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action lancé par le gouvernement en 2018 visant à améliorer la qualité de l'éducation rurale en employant des éducateurs retraités pour enseigner dans les zones rurales. Selon le communiqué, la campagne vise principalement les directeurs d'école retraités, le personnel de recherche en enseignement et des enseignants expérimentés âgés de moins de 65 ans. Les professionnels de l'enseignement recrutés dans le cadre du plan travailleront dans des écoles de district, de bourg et de village situées dans des endroits qui ont été sortis de la pauvreté, dans des districts ethniques sous-développés, des régions frontalières et d'autres zones qui manquent de ressources éducatives suffisantes.

Xinhua/VNA/CVN