Place financière mondiale : le Vietnam vise 2035 !

La semaine dernière, la Une du numéro 34 mettait en valeur Hô Chi Minh-Ville, sa rivière, ses ponts, ses immeubles, ses infrastructures et son développement spectaculaire, qui lui permet désormais de se classer 98ᵉ sur 119 villes dans l’Indice mondial des centres financiers 2025.

On avait appris, en mars 2025, que le score de Hô Chi Minh-Ville avait progressé de 25 points, atteignant 654, soit son meilleur résultat depuis 2022. Dans cet indice, New York arrive en tête avec 769 points, suivie de près par Londres, Hong Kong (Chine) et Singapour. Ces célèbres places financières sont accompagnées de San Francisco, Chicago, Los Angeles, Shanghai, Shenzhen et Séoul, qui complètent le Top 10 mondial 2025.

Dans la région Asie-Pacifique, six centres financiers figurent dans le Top 20, confirmant son importance croissante dans le secteur. Parmi les pôles d’Asie du Sud-Est, Hô Chi Minh-Ville se classe derrière Singapour, Kuala Lumpur (Malaisie), Bangkok (Thaïlande) et Jakarta (Indonésie), mais devance Manille (Philippines).

C’est sur ces bases encourageantes que le 1ᵉʳ août 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la Décision N°114, lançant un plan d’action ambitieux pour faire émerger un centre financier international (CFI) à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang (Centre), avec un objectif clair : hisser le pays parmi les 75 principales places financières mondiales d’ici 2035.

Un comité de pilotage a été formé pour aider le gouvernement à définir les orientations stratégiques du CFI. Présidé par le Premier ministre, il compte parmi ses vice-présidents : le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh ; le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên ; le ministre des Finances, Nguyên Van Thang ; la gouverneure de la Banque d’État du Vietnam, Nguyên Thi Hông ; ainsi que le secrétaire du Comité du Parti de Dà Nang, Nguyên Van Quang. Ce comité se concentrera sur l’élaboration d’un cadre juridique spécialisé, le développement harmonisé des infrastructures et des services essentiels, ainsi que la mise en place d’un écosystème financier moderne.

Situé sur les quartiers de Sài Gòn, Bên Thành et Thu Thiêm, le CFI de Hô Chi Minh-Ville couvrira près de 793 ha, avec un noyau stratégique implanté à Thu Thiêm. Ce dernier jouera un rôle clé pour attirer les investissements étrangers et les technologies, stimuler la croissance économique et renforcer la compétitivité nationale. Il renforcera la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale de la finance, de l’investissement et des services premium. Il aidera également le pays à développer un écosystème de services financiers et bancaires moderne, conforme aux standards internationaux, afin de répondre aux besoins croissants des entreprises et des investisseurs.

Le 1ᵉʳ septembre, Hô Chi Minh-Ville lancera les premières activités du CFI, au service du développement économique et de l’intégration du Vietnam.

Un sacré défi !

Hervé Fayet/CVN