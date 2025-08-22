Quand les données et l’IA deviennent moteurs de croissance durable pour les entreprises

Le "Forum de l'innovation", organisé le 21 août à Hô Chi Minh-Ville en marge de l'Exposition internationale INNOEX 2025, a réuni des milliers de dirigeants et d'investisseurs.

L'événement, placé sous l'égide de l'Association des jeunes entrepreneurs de Hô Chi Minh-Ville (YBA), du Centre de soutien aux jeunes start-up de la ville (BSSC) et de la société IBP, a mis en lumière un thème central : les données et l'intelligence artificielle (IA), moteurs de la compétitivité et de la transformation économique.

S’exprimant lors du forum, Pham Huynh Quang Hiêu, directeur adjoint du service municipal des Sciences et des Technologies, a souligné que "les données constituent aujourd’hui un actif stratégique, qui façonne la compétitivité des entreprises et des nations".

De fait, de nombreux pionniers ont déjà transformé les données et l’IA en avantage concurrentiel : les banques les utilisent pour analyser les transactions, prévenir la fraude et concevoir des crédits personnalisés ; la grande distribution, pour optimiser la disposition des produits, accroître les ventes et réduire les stocks.

En adéquation avec la Résolution 57 du Comité central du Parti sur le développement scientifique, technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, Hô Chi Minh-Ville vise à ce que son économie numérique représente 40% de son PIBR d'ici 2030.

M. Hiêu a encouragé les entreprises à adopter une stratégie de long terme, à bâtir un écosystème d’IA couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, et à investir dans le capital humain comme scientifiques des données, experts en IA, compétences numériques pour tous les salariés. Il a insisté sur l’importance d’un développement durable et responsable, respectueux de la loi, transparent et garantissant la protection de la vie privée des clients.

De son côté, IL-Dong Kwon, directeur général du Boston Consulting Group (BCG) Vietnam, a rappelé que la réussite ne dépend pas seulement de la collecte de données mais de leur exploitation efficace : "Les données sont une matière brute ; c’est la manière dont on les utilise qui détermine leur puissance et leur valeur".

"La leçon à retenir est que les données n’ont de véritable valeur que lorsqu’elles sont transformées en décisions commerciales, en nouveaux services et en expériences personnalisées. Cela requiert non seulement la technologie et les talents, mais aussi une véritable culture de la donnée au sein des entreprises", a-t-il affirmé.

Photo : VNA/CVN

Présent au forum, Sudeepto Roy, représentant de Qualcomm, a partagé qu’aujourd’hui, un smartphone pourrait déjà exécuter 200 à 300 applications d’IA, du traitement d’image intelligent à la traduction vocale en passant par l’assistant numérique. Les ordinateurs, lunettes XR, véhicules et infrastructures réseaux exploitent aussi cette technologie.

L’edge AI, présente l’avantage d’un traitement multimodal (texte, image, vidéo, capteurs, biométrie…), permettant à un seul appareil d’intégrer plusieurs modèles spécialisés pour créer des applications personnalisées. Toutefois, a-t-il averti, pour être réellement utile, l’IA nécessite des données de qualité, des modèles continuellement ajustés, et le respect des normes sectorielles et légales.

Le forum a donné la parole aux entrepreneurs vietnamiens, à l'instar de Luong Duy Hoài, fondateur de Giao hàng nhanh et Ahamove. Il a rappelé comment son entreprise a su tirer parti, dès 2013, du boom du commerce électronique en Chine et des premiers signes de son émergence au Vietnam. Son succès, a-t-il expliqué, repose sur la capacité à transformer données et technologie en avantage compétitif durable et en modèle d’affaires flexible et innovant.

Lê Hông Minh, fondateur et président du groupe VNG Innovation, a pour sa part averti : "Innover est nécessaire, mais si cela ne s’accompagne pas de création de valeur et de flux financiers durables, l’innovation risque de n’être qu’un +jeu coûteux+ plutôt qu’un socle pour le développement à long terme".

Il a enfin recommandé aux entreprises technologiques vietnamiennes de développer une vision mondiale : pour s’imposer sur leur marché domestique, elles doivent se mesurer aux standards internationaux. "Ce n’est qu’à cette condition qu’elles pourront aller loin et éviter de perdre la bataille sur leur propre terrain", a-t-il conclu.

VNA/CVN