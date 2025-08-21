Un universitaire russe salue les choix judicieux du PCV depuis huit décennies.

Au cours des 80 dernières années, depuis l’indépendance nationale, le Parti communiste du Vietnam (PCV) a toujours fait les bons choix pour diriger le pays à travers les différentes périodes de développement, sans laisser les intérêts extérieurs primer sur les intérêts nationaux, a estimé le professeur Andrey Vassoevych, directeur de l’Institut d’études orientales de l’Université de pédagogie de l’État russe.

>> La Place Hô Chi Minh inaugurée à Saint-Pétersbourg, en Russie

>> La plus grande exposition de laques du Vietnam ouvre ses portes en Russie

>> Arrivée d'un contingent militaire russe à Hanoï pour le défilé de la Fête nationale

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Russie à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), il a déclaré que le peuple vietnamien avait eu la grande chance d’avoir le Président Hô Chi Minh, un dirigeant clairvoyant qui a choisi le moment opportun pour déclarer l’indépendance du pays, lors de la capitulation du Japon après la Seconde Guerre mondiale.

À ce moment historique, le Président Hô Chi Minh était pleinement conscient qu’après le féodalisme et le fascisme japonais, le jeune État vietnamien serait confronté à de nouveaux ennemis, les puissances coloniales cherchant à asservir le peuple. Il a rédigé la Déclaration d’indépendance comme une "arme de la pensée" pour la nation dans sa lutte contre de futurs agresseurs.

Concernant la politique de rénovation adoptée par le PCV en 1986, le professeur Andrey Vassoevych a souligné qu’elle constituait une réponse opportune aux grands changements mondiaux, qui ont contribué à faire du Vietnam une économie de plus en plus respectée dans la région et dans le monde. Il a souligné que, même quatre décennies après l’indépendance, le Parti restait fidèle à l’héritage du Président Hô Chi Minh, qui plaçait les intérêts nationaux au-dessus de tout. Le Vietnam a su tirer parti du soutien international tout en maintenant un équilibre entre ses partenaires et n’a jamais laissé les intérêts extérieurs dicter la voie du pays.

Photo : VNA/CVN

Quant à l’économie de marché à orientation socialiste du Vietnam, l’universitaire russe a noté que si cette politique a permis des réalisations remarquables, elle a également posé des défis tels que la corruption. Conscient de ce constat, le PCV a mené une campagne anti-corruption résolue, actuellement menée avec succès par le secrétaire général Tô Lâm.

Selon le Professeur Andrey Vassoevych, le PCV a fait les bons choix, au bon moment, dans cette nouvelle ère d’ascension nationale. Des piliers clés tels que la science et la technologie, la réforme institutionnelle, le développement du secteur privé et l’intégration internationale stimuleront sans aucun doute l’économie vietnamienne.

L’universitaire russe a souligné que la science, la technologie et la transformation numérique seront des outils puissants pour lutter contre la corruption et la négativité dans le développement socio-économique, aidant la nation d’Asie du Sud-Est à atteindre une croissance durable et robuste.

VNA/CVN