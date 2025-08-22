La diplomatie façonne un environnement favorable pour élever la position nationale

À l’occasion du 80 e anniversaire du secteur diplomatique vietnamien (28 août), le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a souligné les réalisations et les contributions exceptionnelles de ce secteur au développement global du pays au cours des huit dernières décennies.

>> La diplomatie économique, clé de la croissance du Vietnam en 2025

>> La diplomatie vietnamienne trace une nouvelle voie pour les affaires consulaires et la protection citoyenne

>> La diplomatie culturelle propulse le Vietnam dans l'ère de progrès

Photo : VNA/CVN

Dans une interview à la presse, le dirigeant a indiqué que le secteur diplomatique vietnamien, officiellement fondé en août 1945, a l’immense honneur et la fierté d’avoir été fondé par le Président Hô Chi Minh, leader et diplomate exceptionnel du pays.

En 80 ans, la diplomatie vietnamienne a apporté d’importantes contributions et marqué profondément chaque étape de l’histoire, de la lutte pour l’indépendance à l’édification et à la défense du pays, en passant par la résistance contre le colonialisme et l’impérialisme.

Grâce à la politique de "diversification et de multilatéralisation", les relations extérieures se sont élargies. Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 194 pays, formant un réseau de partenariats stratégiques et globaux avec 38 pays, et est également un membre actif de plus de 70 organisations internationales.

Par ailleurs, parallèlement à la défense nationale, la diplomatie a contribué à la construction d’une ceinture frontalière de paix et d’amitié, à la protection ferme de la souveraineté, et à la mise en place de mécanismes de coopération pour résoudre pacifiquement les problèmes frontaliers et territoriaux.

La diplomatie multilatérale a aidé le Vietnam à devenir un membre actif et responsable de la communauté internationale. Parallèlement, la diplomatie économique et l’intégration internationale sont devenues un moteur de plus en plus important du développement socio-économique, mobilisant les ressources et les conditions extérieures nécessaires à son avancement. Les domaines de la diplomatie culturelle, de l’information étrangère et de la protection citoyenne continuent d’être mis en œuvre de manière efficace et globale, a-t-il souligné.

Au cours des 80 années de construction et de développement sous la direction du Parti, la diplomatie vietnamienne a surmonté de nombreuses difficultés et défis, promouvant sans cesse la glorieuse tradition de service à la Patrie et au peuple, et contribuant aux grandes victoires de la révolution.

Forgé et éprouvé aux étapes les plus difficiles de l’histoire révolutionnaire, ce secteur a tiré de précieux enseignements qui restent d’actualité, notamment la sauvegarde, avant tout, des intérêts de la nation et du peuple.

Ces enseignements soulignent l’importance d’une direction unifiée et absolue du Parti, d’une perspicacité dans l’évaluation et la compréhension de la situation, et d’une détermination ferme dans l’élaboration des politiques.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit également aussi d’un enseignement sur la manière de combiner les forces internes et externes pour créer une grande synergie, mobilisant ainsi un immense soutien, tant matériel que spirituel, de l’humanité progressiste qui soutient le Vietnam.

Signature de 17 accords de libre-échange

Ces enseignements et expériences ont contribué à façonner les valeurs fondamentales qui définissent une diplomatie imprégnée du caractère et de l’esprit nationaux du peuple vietnamien.

C’est une diplomatie qui recherche toujours l’intérêt national et populaire, au service de la Patrie et du peuple ; une diplomatie courageuse, ferme et flexible, qui reflète le courage, la force d’âme et l’intelligence du peuple vietnamien, a-t-il déclaré.

Parallèlement, la diplomatie vietnamienne harmonise parfaitement les éléments nationaux et internationaux, absorbant les influences extérieures et contribuant de manière active et responsable à la politique mondiale, à l’économie mondiale et à la civilisation humaine.

À cette occasion, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a souligné que la diplomatie économique n’est pas seulement l’une des missions principales du pays, mais qu’elle est également devenue un moteur important du développement durable et de l’intégration profonde du pays.

Le Vietnam a établi des relations économiques et commerciales avec plus de 230 pays et territoires. Outre la signature et la mise en œuvre de 17 accords de libre-échange (ALE), dont plusieurs accords de nouvelle génération, le Vietnam est fier de ses réalisations, notamment son entrée dans le groupe des 32 plus grandes économies mondiales en termes de PIB et son statut parmi les 20 pays les plus commerçants et les plus attractifs pour les investissements étrangers, auxquels la diplomatie économique a contribué positivement.

Le Vietnam est hautement apprécié pour sa croissance rapide, devenue un modèle de réussite en matière de développement socio-économique et dont l’influence et la voix sont de plus en plus importantes sur la scène internationale.

De nombreux dirigeants de pays et d’organisations internationales, par leurs paroles et leurs actes, ont hautement apprécié le rôle du Vietnam, le considérant comme un partenaire fiable, un membre actif et responsable de la communauté internationale.

En huit décennies, sous la direction du Parti et de l’État, la diplomatie vietnamienne n’a cessé de croître et de se renforcer. Le secteur continuera de mettre en œuvre une politique étrangère axée sur l’indépendance, l’autodétermination, la diversification et la multilatéralisation ; et de promouvoir une intégration internationale active et proactive, contribuant activement à un environnement de paix, de stabilité et de développement dans la région et dans le monde, a conclu le vice-Premier ministre.

VNA/CVN