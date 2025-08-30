Mémoire et fierté : regard d’un ancien président de l’Union des Vietnamiens de France

Lors d’une interview accordée au Courrier du Vietnam , Nguyên Van Bôn, ancien président chargé des relations extérieures de l’Union générale des Vietnamiens de France, partage ses souvenirs et ses analyses sur la Révolution d’Août et la solidarité de la diaspora.

En ce jour de Fête nationale et de commémoration de la Révolution d’Août, quelle est la première émotion qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à la Patrie ?

Le mouvement patriotique des Vietnamiens en France existe depuis 1919, fondé par l’Oncle Hô. Mais pour nous, les Viêt kiêu, le tournant décisif a eu lieu en août, et surtout le 2 septembre 1945, lorsque le Vietnam est officiellement apparu sur la carte du monde.

Après 80 ans de construction et de lutte, notre peuple uni est parvenu à bâtir et à préserver une nation indépendante, libre et souveraine. Cette lutte, que nous avons toujours accompagnée, restera pour nous une source de fierté et de motivation.

Photo : NVB/CVN

En France, la commémoration de ces événements remonte à septembre 1945, dans les camps de Công Binh, où le drapeau rouge à l’étoile d’or fut hissé pour la première fois.

Le premier anniversaire de la Fête nationale fut célébré le 2 septembre 1946 à la salle Pleyel à Paris, avec 3.000 personnes, sous la présidence du Président Hô Chi Minh lors de sa visite officielle en France.

Photo : NVB/CVN

Quels sont, dans vos souvenirs, les moments les plus marquants liés aux célébrations de la Fête nationale vietnamienne lorsque vous étiez loin de votre pays natal ?

Pour nous, le souvenir le plus marquant reste le 2 septembre 1969, lors de la Fête de l’Humanité à Vincennes, où le stand du Vietnam de l’Union des Vietnamiens de France portait la devise emblématique : “Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté”. Plusieurs centaines de milliers de visiteurs sont venus soutenir le peuple vietnamien et rendre hommage à l’Oncle Hô, récemment disparu.

Dans les allées, des pétitions circulaient, tandis que les militants collectaient des fonds pour les orphelins ou pour l’achat de matériel médical.

Comment évaluez-vous l’importance historique et symbolique de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre pour la communauté vietnamienne à l’étranger ?

Pour nous, ainsi que pour nos amis français et internationaux, ce n’est pas un hasard si la Révolution d’Août est considérée comme un modèle de l’art de “saisir les opportunités”, en cohérence avec des choix stratégiques fondés sur le patriotisme, la volonté indomptable et l’aspiration du peuple vietnamien à l’indépendance et à la liberté.

Quatre-vingt ans ont passé, mais cette précieuse leçon demeure intacte. Elle porte en elle les acquis du passé, fruits du courage, des sacrifices et de l’intelligence de notre peuple ; elle annonce aussi les prémices prometteuses d’une nouvelle ère de développement pour le pays.

Photo : Thu Hà/CVN

Comment percevez-vous l’expression de l’esprit de solidarité nationale à travers ces célébrations ?

Chaque commémoration est pour nous l’occasion de nous souvenir, dans un esprit d’unité nationale et d’attachement au pays, des immenses sacrifices de tant de générations d’aînés. C’est aussi un moment où les Vietnamiens, qu’ils soient ici ou là-bas, regardent ensemble, avec responsabilité et optimisme, vers l’avenir et agissent avec intelligence pour un Vietnam plus radieux.

Photo : Thu Hà/CVN

Selon vous, de quelle manière l’organisation d’événements commémoratifs dans les pays d’accueil contribue-t-elle à promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple à l’international ? Quel message souhaiteriez-vous transmettre à vos compatriotes au Vietnam à l’occasion de cette célébration de la Révolution d’Août et de la Fête nationale ?

Les activités commémoratives de la communauté vietnamienne en France ont toujours été étroitement liées aux périodes correspondant aux événements historiques marquants du pays. Elles constituent un écho amplifié des luttes et des victoires du peuple vietnamien, suscitant la sympathie des Français et attirant de nombreux amis, intellectuels et personnalités, françaises comme internationales, qui continuent de soutenir activement le Vietnam.

Tout au long de son histoire centenaire, la communauté vietnamienne de France a toujours accompagné les aspirations légitimes de notre peuple à l’indépendance, à la liberté, à la paix et au bonheur.

En ces instants de commémoration nationale, nous souhaitons exprimer à nos compatriotes notre solidarité sincère et partager avec eux nos sentiments de fierté nationale ainsi que notre foi en la nouvelle ère du pays : celle du développement pour un Vietnam fort, démocratique, équitable et souverain, au service du bonheur du peuple.

Propos recueillis par Thuy Hà/CVN