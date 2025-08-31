L’ABVietFrance, passerelle entre le Vietnam et la France

Le président de l’Association du business des Vietnamiens de France (ABVietFrance), Nguyên Hai Nam, partage avec Le Courrier du Vietnam sa vision de la Fête nationale du Vietnam, soulignant les progrès économiques du pays et le rôle clé de l’association dans le renforcement des liens entre les deux nations.

À l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, quels sont vos ressentis personnels et impressions face à l’importance historique et symbolique de ces événements ?

Il y a quatre-vingt ans, le 19 août 1945, le peuple vietnamien se leva pour mener l’insurrection générale, renverser le pouvoir colonial et mettre fin au régime féodal. Le 2 septembre 1945, Hô Chi Minh lut la Déclaration d’indépendance, proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam, ouvrant une ère d’indépendance et de liberté.

La Révolution d’Août inaugura l’ère de l’indépendance, inscrivant le Vietnam parmi les nations victorieuses et nourrissant les mouvements révolutionnaires du XXe siècle. Le renouveau témoigne d’un Vietnam dynamique, capable de relever de grands défis, en avançant vers l’industrialisation, la modernisation et un avenir riche, démocratique et équitable.

Cette date revêt pour moi une signification particulière. En 2010, alors que nous préparions la création de l’Association du business des Vietnamiens de France (ABVietFrance), nous avons choisi symboliquement le 2 septembre pour déposer notre dossier d’enregistrement à la préfecture de Paris. Ce geste reflétait notre attachement profond au Vietnam, malgré le fait que notre siège soit installé en France.

Depuis, l’ABVietFrance célèbre chaque année son anniversaire à la même date que la fête nationale vietnamienne. En 2025, cette double célébration prend une dimension encore plus forte : le Vietnam commémore les 80 ans de son indépendance, tandis que notre association fête en parallèle son 15e anniversaire.

Photo : ABVietFrance/CVN

Comment, selon vous, la Fête nationale du 2 septembre continue-t-elle de renforcer l’esprit d’indépendance, de souveraineté et de solidarité du peuple vietnamien, tant au pays qu’à l’étranger ?

Le 2 septembre, jour de la Fête nationale, occupe une place profondément symbolique dans le cœur de chaque Vietnamien. Qu’ils vivent au Vietnam ou à l’étranger, les Vietnamiens voient en cette date l’incarnation de l’indépendance, de la souveraineté et de la continuité nationale. Cette date constitue un repère commun, une célébration fédératrice qui unit les générations et rappelle que le pays a retrouvé son unité, avec Hanoï pour capitale et le 2 septembre comme Fête nationale.

En tant que président de l’ABVietFrance, comment évaluez-vous les progrès socio-économiques et culturels du Vietnam ces dernières années, et quel rôle l’association peut-elle jouer dans ce contexte ?

À l’exception des années marquées par la pandémie de COVID-19, le Vietnam a enregistré des progrès remarquables avec une croissance économique soutenue, autour de +7% par an en moyenne. Pour mesurer ce chemin parcouru : en 1975, le PIB par habitant était d’environ 80 dollars, tandis qu’en 2024, il atteignait 4.700 dollars. Le PIB national est passé de 8 milliards de dollars en 1986 à 476,3 milliards en 2024, soit une multiplication par près de 60.

Photo : VNA/CVN

Sur la scène internationale, le pays affirme son indépendance et opte pour la diversification et le multilatéralisme. Il dispose aujourd’hui de relations diplomatiques avec la majorité des États et de 13 partenariats stratégiques intégraux, dont un avec la France.

Les relations franco-vietnamiennes se sont considérablement renforcées grâce à de nombreuses visites des dirigeants dont celle du secrétaire général et président Tô Lâm en France (octobre 2024), suivie de celle du président Emmanuel Macron au Vietnam en mai 2025, qui a scellé l’établissement du partenariat stratégique intégral entre nos deux pays.

Dans ce contexte, l’ABVietFrance joue un rôle d’interface et de passerelle. Notre mission est de mobiliser les compétences et talents de la diaspora vietnamienne, des Français d’origine vietnamienne, et de toute personne liée au Vietnam, afin de promouvoir les échanges commerciaux, économiques et culturels entre la France, l’Europe et le Vietnam.

En 15 ans, avec plus de 1.000 adhérents et partenaires, nous avons accompagné plus de 1.000 projets dans divers domaines (économie, culture, éducation, sport…). Nous nous investissons également dans l’accompagnement des jeunes pour leur orientation professionnelle, en collaboration avec des associations étudiantes et des institutions françaises telles que l’Institut de l’engagement (IE) ou Nos quartiers ont du Talent (NQT).

Photo : ABVietFrance/CVN

De quelle manière les événements commémoratifs dont la Fête nationale contribuent-ils à développer la compréhension mutuelle et les échanges culturels entre la France et le Vietnam ?

Les Fêtes nationales sont des moments privilégiés de dialogue et de rapprochement. La Fête nationale du Vietnam, le 2 septembre, tout comme le 14 juillet en France, sont des occasions de se souvenir de l’histoire, de dépasser les différences et de mettre en lumière les intérêts communs. Ces commémorations encouragent une meilleure compréhension mutuelle et stimulent les échanges culturels et humains entre nos deux pays.

Pourriez-vous nous parler des initiatives, projets ou activités que l’ABVietFrance prévoit d’organiser prochainement pour célébrer la Fête nationale et renforcer les liens bilatéraux ?

Nous avons l’honneur d’être invités à participer aux célé-brations officielles du 80e anni-versaire de l’indépendance du Vietnam, à la fois à Hanoï et à Paris.

Dans la continuité de cet élan, l’ABVietFrance prépare, en collaboration avec des partenaires français et vietnamiens, l’organisation d’un Forum d’affaires France–Vietnam prévu en 2026. Cet événement constituera une nouvelle étape pour renforcer les liens économiques et culturels entre nos deux pays, tout en valorisant davantage le rôle de la diaspora vietnamienne en France et en Europe.

Thuy Hà/CVN