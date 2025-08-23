Hô Chi Minh-Ville, tremplin financier du Vietnam

Dès le 1 er septembre, Hô Chi Minh-Ville lancera les premières activités de son Centre financier international, marquant un pas stratégique vers un hub financier mondial au service du développement économique et de l’intégration du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Pour préparer la naissance du Centre financier international (CFI), Hô Chi Minh-Ville a activement et sérieusement mobilisé les ressources nécessaires. Sur le plan juridique, l’Assemblée nationale a adopté une résolution permettant au gouvernement et aux collectivités locales d’élaborer des décrets et décisions servant de fondement légal solide pour le fonctionnement du centre financier. En parallèle, la ville a mis en place les unités et la structure opérationnelle, tout en accordant une attention particulière à la formation de ressources humaines hautement qualifiées, afin d’assurer un démarrage fluide et efficace dès les premières étapes.

Concernant les infrastructures, en plus du siège temporaire situé au 8 rue Nguyên Huê pour les opérations initiales, la ville investit activement dans la construction du centre principal à Thu Thiêm, doté d’un système d’infrastructures modernes et intégrées. Celles-ci incluent non seulement des infrastructures “dures“ (physiques), mais aussi des infrastructures “molles“ telles que les institutions, les politiques, les procédures de fonctionnement et les technologies de gestion avancées. Grâce à ces efforts, le CFI de Hô Chi Minh-Ville disposera de toute la capacité nécessaire pour fonctionner efficacement et attirer l’attention des investisseurs nationaux et internationaux.

De faibles débuts, de grands atouts

Bien que ce centre soit un “nouveau venu“ comparé aux grands centres financiers mondiaux, le CFI de Hô Chi Minh-Ville possédera des avantages uniques et remarquables. Tout d’abord, le Vietnam dispose d’une base stable en matière de politique et de macroéconomie – un élément clé pour bâtir un centre financier durable. De plus, l’économie du pays est très ouverte, avec un volume d’échanges commerciaux supérieur à 800 milliards de dollars par an, et un PIB par habitant s’approchant du seuil des pays à revenu intermédiaire supérieur, ce qui constitue un terrain favorable pour le développement d’un secteur financier diversifié.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan des infrastructures, Hô Chi Minh-Ville bénéficie d’un réseau de transport et de logistique moderne et intégré, comprenant l’aéroport international de Long Thành, le complexe portuaire Cái Mép – Thi Vai, le port de transbordement international de Cân Gio, ainsi que plusieurs zones de libre-échange en cours de développement.

La présence sur place de banques, de sociétés de courtage, et de fonds d’investissement étrangers renforce davantage l’écosystème financier en expansion. La politique d’attraction des talents, notamment les experts financiers nationaux et les Vietnamiens d’outre-mer, confère à la ville un avantage supplémentaire en matière de main-d’œuvre qualifiée, en plus de sa position géographique stratégique pour les connexions internationales.

Des politiques d’incitation compétitives et l’objectif de construire un centre financier moderne avec de multiples plateformes de transactions sont également des éléments clés. Le centre développera des activités telles que les actifs numériques, la finance verte, les crédits carbone, tout en s’inspirant des modèles à succès comme le Nasdaq ou Chicago pour construire un écosystème financier dynamique et flexible.

Financement stratégique à moindre coût

L’un des rôles les plus importants du CFI est la capacité à mobiliser des capitaux en devises à coût réduit, contribuant à résoudre les besoins en financement

de nombreux projets stratégiques, et à élargir l’envergure des investissements au service du développement national. Le Vietnam a actuellement une forte demande en capitaux, tant pour les infrastructures, l’industrie, que pour les secteurs de haute technologie et de services financiers.

Le centre deviendra un moteur crucial pour attirer les grands groupes financiers et les institutions financières internationales de premier plan, stimulant ainsi les flux d’investissements directs et indirects vers le Vietnam. Cela permettra non seulement de diversifier les sources de financement, mais aussi de renforcer la compétitivité du marché financier domestique.

Par ailleurs, le CFI fixera des normes internationales pour les institutions financières et bancaires participantes, améliorant ainsi l’efficacité et garantissant la sécurité du système financier vietnamien. Cet aspect est fondamental pour prévenir les risques comme les flux de capitaux volatils ou les crises financières, que d’autres pays ont pu expérimenter par le passé.

Un futur prometteur

Photo : VNA/CVN

Le CFI de Hô Chi Minh-Ville ne sera pas seulement une place financière moderne, mais constituera également un pilier pour accélérer le développement socio-économique du Vietnam. Une fois officiellement opérationnel, il contribuera à améliorer le système financier national, à attirer une main-d’œuvre hautement qualifiée et à élever la position du Vietnam sur la carte financière mondiale.

Le Vietnam est aujourd’hui face à une opportunité en or pour exploiter ses avantages et les expériences internationales, afin de construire une place financière internationale dotée d’une identité propre et d’une forte compétitivité. Grâce à une préparation rigoureuse, des infrastructures intégrées et des politiques attractives, le CFI de Hô Chi Minh-Ville est promis à devenir le moteur de l’innovation dans le secteur financier, stimulant une croissance remarquable de l’économie nationale dans les années à venir.

Ainsi, à partir du 1er septembre, une nouvelle page de l’histoire financière du Vietnam s’ouvre avec la mise en service initiale du Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville. Cet événement illustre la détermination de la ville et du pays à construire un modèle de centre financier moderne, en tirant parti des avantages existants pour attirer capitaux, technologies et talents, en vue d’une économie ouverte et durable.

HOÀNG LAN/CVN