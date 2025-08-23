Hub financier mondial : la feuille de route du Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 1 er août 2025 la Décision N°114, lançant un plan d’action ambitieux pour faire émerger un centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. Objectif affiché : hisser le pays parmi les 75 principales places mondiales d’ici 2035.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a demandé, le 2 août, à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang de mobiliser des ressources et de jeter les bases du développement d’un Centre financier international (CFI).

Le chef du gouvernement a formulé cette demande lors de la conférence qu’il présidait à Hô Chi Minh-Ville sur la mise en œuvre de la Résolution N°222, en date du 27 juin 2025, de l’Assemblée nationale relative au CFI. De hauts responsables du gouvernement et de la ville ont assisté à l’événement, ainsi que des experts internationaux.

La Résolution qui entrera en vigueur le 1er septembre, introduit une série de mécanismes innovants et compétitifs pour soutenir le développement du centre.

Elle prévoit l’implantation de CFI à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, avec un fonctionnement, une gestion et une supervision unifiés, tout en valorisant les atouts spécifiques de chaque localité.

Comité de pilotage

Photo : VNA/CVN

Après l’adoption de la Résolution, un Comité de pilotage a été formé pour aider le gouvernement à orienter les stratégies de développement et assurer le bon fonctionnement du CFI. Présidé par le Premier ministre, ce comité comprend plusieurs vice-présidents : le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh (vice-président permanent) ; le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên ; le ministre des Finances, Nguyên Van Thang ; la gouverneure de la Banque d’État du Vietnam, Nguyên Thi Hông ; et le secrétaire du Comité du Parti de Dà Nang, Nguyên Van Quang.

Le ministère des Finances agit en tant qu’organe permanent du comité, chargé de la coordination avec les autres parties prenantes, de la préparation des réunions, de la synthèse des avis et propositions, et de l’élaboration de rapports destinés au gouvernement, sur une base périodique ou ponctuelle.

Le Comité fonctionnera selon un régime à temps partiel, en mettant l’accent sur la responsabilité individuelle de ses membres, pour proposer des solutions pratiques, efficaces et adaptées au contexte national, en vue d’exploiter pleinement le potentiel du pays, notamment celui de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang.

Ce comité se concentrera sur la création d’un cadre juridique spécialisé ; le développement synchrone des infrastructures et services essentiels ; la construction d’un écosystème financier moderne ; la mise en place d’un mécanisme efficace de coordination et de supervision.

Photo : TH/CVN

Un plan d’action a également été publié, qui prévoit l’achèvement et la mise en service de ce centre d’ici fin 2025.

Il s’agit d’une percée stratégique, destinée à mobiliser des ressources financières à moyen et long termes, jetant ainsi les bases d’une nouvelle phase de développement socio-économique pour le pays.

Le plan prévoit l’élaboration d’un cadre juridique spécifique, cohérent, transparent et systémique ; des mécanismes et politiques préférentielles pour attirer capitaux, technologies, ressources humaines de haute qualité et institutions financières internationales ; la mise en place de dispositifs de supervision et de gestion des risques afin d’assurer la sécurité financière et monétaire nationale.

Sur le plan des infrastructures, les deux villes s’emploieront à développer des infrastructures essentielles (transports, télécom-munications, logistique...), avec des projets prioritaires à achever d’ici fin 2025.

Concernant les infrastructures numériques, Hô Chi Minh-Ville investira dans les réseaux 5G, les systèmes énergétiques intelligents, et les plateformes technologiques pour soutenir les transactions numériques, la fintech et la banque digitale. Dà Nang, de son côté, développera des centres de données, des réseaux blockchain et des normes technologiques liées à l’IoT, à l’IA, au Big Data et à la 5G.

Le plan ambitionne également la création d’un écosystème financier moderne, avec des marchés émergents (bourses de matières premières, de crédits carbone), des services de haute technologie, des services d’appui (juridiques, d’audit, technologiques...) répondant aux standards internationaux.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam entrait dans une nouvelle ère de croissance, avec deux objectifs stratégiques à l’horizon 2030 et 2045.

Le gouvernement s’est fixé un objectif de croissance économique de 8,3 à 8,5% en 2025, puis une croissance à deux chiffres dans les années suivantes.

Rôle stratégique

Ce CFI jouera un rôle stratégique crucial pour attirer les investissements étrangers, les technologies et une main-d’œuvre qualifiée, stimuler le développement économique et la compétitivité du pays.

Ce hub contribuera à renforcer la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale de la finance, de l’investissement et des services haut de gamme. Il aidera également le pays à développer un écosystème de services financiers et bancaires moderne et de niveau international, afin de répondre aux besoins croissants des entreprises et des investisseurs, tout en améliorant la transparence, l’efficacité et le respect des normes internationales de son propre marché financier.

En outre, ce centre devra être à l’avant-garde des nouveaux modèles financiers, facilitant : les actifs numériques, les crédits carbone, la banque numérique, les échanges de matières premières et de produits dérivés, piliers de la finance de demain.

Le développement de ce hub est une tâche difficile et sans précédent. Il ne faut donc ni se précipiter, ni viser la perfection immédiate : des expériences seront tirées progressivement lors de sa mise en œuvre.

Il devra garantir un équilibre entre liberté et sécurité financières, tout en assurant la transparence, la surveillance et le respect du droit international.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a également salué le soutien des entreprises et des partenaires internationaux, et a appelé à l’adoption de politiques nouvelles, disruptives et hautement préférentielles pour soutenir le développement du CFI.

Il a demandé aux ministères, branches et agences centrales de publier rapidement les documents nécessaires à la mise en œuvre de la Résolution de l’Assemblée nationale, afin que Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang disposent d’une base juridique pour créer des agences exécutives, des agences de surveillance, et assurer ainsi rapidement la mise en service du CFI.

Les deux villes doivent égale-ment collaborer étroitement avec des organisations financières nationales et internationales, s’inspirer des expé-riences étrangères, mettre à jour régulièrement le cadre institutionnel du CFI pour garantir des mécanismes compétitifs et modernes.

Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang vont préparer les ressources, infrastructures et conditions favorables au bon développement du CFI, travailler avec des investisseurs stratégiques et des partenaires financiers pour concevoir de nouveaux produits, services et politiques financiers.

"Les deux villes continueront d’étudier les recommandations des organisations, des milieux d’affaires et des experts internationaux sur les domaines et services financiers susceptibles d’être développés au sein du CFI, afin d’accroître sa compétitivité", a déclaré le Premier ministre.

L’objectif est que ce CFI figure parmi les 75 centres financiers mondiaux d’ici fin 2035, a-t-il ajouté.

À Hô Chi Minh-Ville, les travaux se concentreront dans les quartiers de Sài Gòn, Bên Thành et Thu Thiêm, couvrant une superficie totale d’environ 793 ha. À Dà Nang, les infrastructures nécessaires seront aménagées au sein du Parc des logiciels numéro 2.

Quê Anh/CVN