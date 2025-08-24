Du corridor économique au hub financier : la transformation de Dà Nang

Au cœur de la mutation économique du pays, Dà Nang devient un acteur stratégique dans le paysage financier vietnamien. Portée par sa position centrale, ses infrastructures modernes et une ambition affirmée, elle se profile comme une plateforme émergente à l’échelle régionale et mondiale.

Dà Nang bénéficie d’un emplacement stratégique au cœur du Corridor économique Est-Ouest, reliant le Vietnam au Laos, à la Thaïlande et au Myanmar par voies terrestre et ferroviaire. Seule grande ville côtière située sur cet axe, elle dispose d’un fort potentiel pour devenir une porte d’entrée financière et logistique de l’ensemble de la sous-région du Grand Mékong élargi (GMS).

Photo : VNA/CVN

La ville possède une infrastructure rare au Vietnam, comparable uniquement à celles de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville : port en eau profonde de Liên Chiêu, aéroport international modernisé, zone de haute technologie, et future zone de libre-échange en cours de planification. Ces éléments sont essentiels pour bâtir un écosystème propice au commerce, à la finance et à l’innovation.

Dà Nang dispose également d’une main-d’œuvre qualifiée, notamment dans les secteurs de la technologie, des services financiers et du commerce international. Les coûts salariaux y restent compétitifs, représentant un atout pour les entreprises en phase de démarrage ou d’expansion.

Autre avantage clé : un foncier disponible, une gouvernance locale proactive et une capacité éprouvée à mettre en œuvre des réformes rapides. Ces caractéristiques rendent Dà Nang particulièrement apte à expérimenter des politiques spécifiques ou des modèles pilotes, conditions souvent nécessaires pour établir un CFI.

Enfin, Dà Nang peut jouer un rôle de catalyseur pour les 14 provinces du Centre Vietnam, encore peu desservies par les grands centres financiers du Nord et du Sud. Comme l’a souligné Richard McClellan –

ambassadeur mondial de Terne Holdings, ancien directeur de l’Institut Tony Blair et ex-consultant chez McKinsey & Company : “Pourquoi Dà Nang ? Et comment concrétiser cette ambition ?” Il insiste sur la nécessité d’un système financier intégré, où Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville coopèrent plutôt que de se concurrencer.

Prêts pour le passage à l’action

Selon Nguyên Van Quang, secrétaire du Comité du Parti de Dà Nang, si le concept de CFI n’est pas nouveau à l’échelle internationale, il constitue un défi pour le Vietnam, en raison de la nécessité d’articuler les normes mondiales avec le cadre juridique national. Il estime que le modèle à deux pôles - Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville - permettrait de diversifier les profils d’investisseurs et de mieux maîtriser les risques systémiques.

Photo : VNA/CVN

Dà Nang s’est déjà dotée d’un socle d’infrastructures adapté à l’accueil d’un CFI. Un immeuble de 22 étages (plus de 27.000 m²) dans le parc des logiciels n°2 est réservé pour en devenir le siège principal. En complément, près de 18 hectares de foncier en bord de mer sont en cours d’aménagement pour accueillir des installations financières aux normes internationales. À long terme, une zone industrielle de 62 ha à Son Trà devrait être convertie en quartier financier.

Sur le plan technologique, la ville dispose actuellement de six centres de données totalisant près de 500 racks, avec un nouveau data center de 100 racks aux normes Tier III en construction. Elle déploie également la 5G, investit dans un câble sous-marin à haut débit de 90 Tbps et développe un espace d’innovation dédié à la fintech et à la blockchain.

L’investissement global est estimé à 2 milliards d’USD, dont environ 10.000 milliards de dôngs issus du budget public. Le reste sera mobilisé auprès d’investisseurs privés et étrangers.

Dà Nang mène également une stratégie active de diplomatie économique et de partenariats internationaux. La ville a signé six protocoles d’accord avec des institutions nationales et internationales pour soutenir la formation des talents et le développement des infrastructures. Les prochaines coopérations cibleront la création de centres de recherche en finance internationale, en technologies financières et en blockchain, afin d’assurer un développement structuré et durable.

Nguyên Van Quang souligne : “Nous faisons face à une opportunité majeure, mais également à de nombreux défis. Construire un CFI aux standards internationaux contribuera fortement au développement socio-économique national”.

Avec sa position géographique centrale, ses infrastructures robustes, ses ressources humaines de qualité et une volonté politique affirmée, Dà Nang dispose de tous les éléments nécessaires pour devenir l’un des principaux Centres financiers internationaux du Vietnam.

Un modèle à pôles multiples, associant Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville, permettra de mutualiser les forces, de répartir les risques et de favoriser une intégration fluide au système financier mondial. Comme l’a résumé Richard McClellan : “Le Vietnam doit concevoir son CFI comme un système fonctionnel intégré, et non comme une simple localisation géographique isolée”.

Avec des fondations solides, une vision claire et le soutien des plus hautes instances politiques, l’avenir d’un CFI international à Dà Nang apparaît plus que jamais réaliste et porteur d’ambitions mondiales.

Xuân Hoàng/CVN