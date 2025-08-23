La vice-présidente du Vietnam en visite officielle au Népal pour renforcer les liens bilatéraux

À l’occasion de la visite officielle de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân au Népal, du 23 au 28 août, l’ambassadeur Nguyên Thanh Hai, accrédité en Inde, au Népal et au Bhoutan, s’est dit convaincu que ce déplacement insufflera un nouvel élan aux relations entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et du tourisme.

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion de cette visite qui coïncide avec le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Népal, le diplomate a souligné qu’il s’agissait de la première visite d’un vice-président vietnamien au Népal et de la visite de haut niveau d’un dirigeant vietnamien depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1975.

Cette visite offre aux deux parties l’occasion d’examiner les progrès réalisés dans les relations bilatérales au cours du dernier demi-siècle, en particulier ces dernières années, tout en discutant de mesures concrètes pour faire progresser la coopération dans les années à venir. Dans le contexte des efforts de développement du Népal sur la voie du socialisme, les dirigeants des deux pays devraient également partager leurs précieuses expériences et enseignements, a-t-il fait savoir.

Au cours de ces cinq dernières décennies, le partenariat entre le Vietnam et le Népal a connu une croissance positive. Les deux parties ont promu les visites et les échanges à différents niveaux, tout en maintenant une étroite coordination et un soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux.

Bien que modestes, les échanges bilatéraux ont enregistré une croissance constante, avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 100 millions de dollars. Un nombre croissant de produits vietnamiens, notamment des produits agricoles, des produits aquatiques, des denrées alimentaires, des biens industriels et de consommation, sont présents sur le marché népalais. Parallèlement, les produits textiles et artisanaux népalais sont de plus en plus reconnus au Vietnam.

Les deux pays coopèrent également en matière d’investissement, notamment dans le secteur de l’hydroélectricité. Le vietnamien Sông Dà Corporation s’est associé au groupe népalais Kalika pour la construction du barrage hydroélectrique de Tanahu sur la rivière Seti.

Le tourisme est un autre secteur en plein essor. De plus en plus de touristes vietnamiens se rendent au Népal pour explorer la vallée de Katmandou, Pokhara, l’Himalaya et le site bouddhiste sacré de Lumbini. Parallèlement, un nombre croissant de visiteurs népalais se rendent au Vietnam à des fins touristiques et commerciales.

Les échanges populaires restent un point fort de la coopération bilatérale, servant de lien d’amitié et de base solide au soutien public des relations entre les deux pays. L’Association d’amitié Vietnam-Népal et le Conseil népalais pour la paix et la solidarité jouent un rôle important à cet égard, organisant activement des échanges, des visites de délégations et des activités culturelles qui renforcent la compréhension mutuelle.

De plus, la communauté vietnamienne au Népal, forte de 250 personnes, a contribué à promouvoir la culture et la cuisine vietnamiennes au niveau local. Dans l’ensemble, si les relations bilatérales ont progressé de manière encourageante, elles restent modestes et ne sont pas encore à la hauteur du potentiel et des aspirations des deux parties, a noté l’ambassadeur Nguyên Thanh Hai.

Pour renforcer les liens économiques, commerciaux et d’investissement, le diplomate a suggéré que les ministères et agences des deux pays s’efforcent d’établir des cadres et des mécanismes de coopération, tout en promouvant des accords dans des domaines tels que le travail, le tourisme et l’éducation. Il a souligné la nécessité d’intensifier les activités de promotion du commerce et de l’investissement et de créer des conditions favorables aux délégations commerciales.

Le Népal cherche à importer des biens de consommation, des machines, des produits agricoles transformés et des matériaux de construction du Vietnam, tout en attirant des investissements dans l’hydroélectricité, les énergies renouvelables, l’agriculture intelligente et le tourisme, a-t-il poursuivi.

Parallèlement, le Vietnam pourrait accroître ses importations d’artisanat, de plantes médicinales et de produits naturels népalais. Le renforcement de la connectivité aérienne, notamment par l’ouverture de vols directs entre le Vietnam et le Népal, sera également d’une grande importance, non seulement pour stimuler le tourisme et les échanges populaires, mais aussi pour faciliter les opérations des entreprises et des entrepreneurs dans les deux pays, a-t-il encore indiqué.

