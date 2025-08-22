L’économie vietnamienne, l’une des plus dynamiques d’Asie du Sud-Est

Au cours de 80 années de réformes et de développement aux côtés de la nation, l’économie vietnamienne a atteint des réalisations remarquables, devenant l’une des plus dynamiques d’Asie du Sud-Est.

>> Le Vietnam doit bâtir un hub financier doté de sa propre identité

>> Le Vietnam est une économie dynamique, selon la miinistre australienne des Affaires étrangères

>> Un universitaire russe salue les choix judicieux du PCV depuis huit décennies.

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’ a affirmé le Professeur Carl Thayer, spécialiste sur le Vietnam à l’Académie de défense d’Australie, relevant de l’Université de New South Wales, dans une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Australie à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).

Selon lui, depuis le lancement du Dôi moi (Renouveau), le pays a enregistré une croissance soutenue. Malgré les effets de la pandémie de COVID-19, l’économie s’est rapidement redressée : en 2023, le PIB a progressé de 5,3%, puis de près de 7,1% en 2024. Le Vietnam ambitionne un taux de 8% en 2025, avec la perspective d’atteindre à terme une croissance à deux chiffres.

Pour le Professeur Carl Thayer, cet objectif est réalisable si le Vietnam exploite mieux les investissements étrangers et dynamise ses exportations, deux moteurs essentiels de son expansion.

Photo : VNA/CVN

Il souligne que le pays a brillamment réussi sa mutation vers une économie tournée vers l’export, avec des secteurs phares tels que le textile-habillement ou l’électronique. Mais face à la concurrence croissante, le Vietnam doit renforcer sa compétitivité en montant dans les chaînes de valeur, en stimulant l’innovation technologique et en favorisant la coopération entre scientifiques, ingénieurs et entrepreneurs étrangers.

Le pays cherche aussi à éviter le "piège du revenu intermédiaire" en diversifiant son économie, en formant une main-d’œuvre qualifiée, en promouvant la créativité et en protégeant l’environnement. L’objectif est clair : passer d’une économie fondée sur la main-d’œuvre bon marché à un modèle axé sur la valeur ajoutée et les technologies avancées.

Selon Carl Thayer, le lancement, le 1er juillet 2025, d’un système administratif local à deux niveaux dans 34 provinces et villes constitue une étape stratégique. Cette réforme permettra une meilleure mobilisation des ressources et une gestion plus efficace, renforçant la capacité du pays à atteindre ses objectifs.

Enfin, en tant que membre clé et responsable de l’ASEAN, le Vietnam, grâce à ses ressources croissantes, est en mesure de contribuer au dynamisme de l’ensemble du bloc régional et d’assumer un rôle de leadership.

L'expert australien conclut en saluant les réformes engagées depuis des décennies tout en recommandant au Vietnam de diversifier davantage ses marchés pour rester résilient face aux incertitudes de l'économie mondiale.

VNA/CVN