Le Vietnam est une économie dynamique, selon la miinistre australienne des Affaires étrangères

Le Vietnam est une économie dynamique au sein d'une région économiquement très dynamique, et l'Australie souhaite être un partenaire de ce développement, bénéfique pour les deux pays et la région, a déclaré la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, à la presse à l'occasion de sa visite officielle du 19 au 21 août au Vietnam.

Penny Wong a affirmé que l'Australie accordait une grande priorité au renforcement de la coopération avec les pays d'Asie du Sud-Est, le Vietnam étant considéré comme un partenaire important et un acteur majeur dans la région.

Elle s'est dite heureuse de travailler sur le partenariat stratégique global et d'accueillir le Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie en mars dernier. Les deux parties ont atteint plus de 90 % des objectifs, ce qui témoigne de l'importance de leurs relations.

Phôt : VNA/CVN

Parmi les 10 principaux partenaires commerciaux du Vietnam, l'Australie continuera de collaborer avec ce pays d'Asie du Sud-Est sur les priorités clés définies par ses dirigeants pour le faire devenir un pays à revenu élevé, a-t-elle ajouté.

Elle a cité en exemple la première transaction commerciale très importante avec VP Bank, avec des partenaires du Royaume-Uni, du Japon, du Canada et d'Australie, précisant qu'il s'agissait d'une ligne de crédit de 350 millions de dollars.

Concernant le rôle et les contributions du Vietnam dans la région, notamment au sein de l'ASEAN et d'autres mécanismes de coopération multilatérale, Penny Wong a décrit le pays comme un leader régional majeur, conscient depuis longtemps de l'importance de sa souveraineté.

Le Vietnam a toujours compris la nécessité de préserver sa souveraineté et a su mettre ce leadership et cette perspicacité au service de son rôle au sein de l'ASEAN, a-t-elle déclaré, saluant et félicitant le Vietnam à l'occasion du 80e anniversaire de sa Fête nationale et de ses 30 ans d'adhésion à l'ASEAN.

Selon elle, le Vietnam comprend l'importance des règles et des normes. Il s'agit du droit international, comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) et d'autres normes qui garantissent que des pays comme l'Australie et le Vietnam comprennent l'importance du droit et des normes pour préserver leur propre souveraineté.

Interrogée sur la manière dont l'Australie pourrait soutenir le Vietnam dans les domaines économiques clés que le pays promeut actuellement, tels que l'économie numérique, l'économie verte et le développement durable, Penny Wong a déclaré que l'Asie du Sud-Est devrait devenir la quatrième économie mondiale d'ici 2040, et que le Vietnam en est un acteur majeur.

L'Australie a élaboré une stratégie économique pour l'Asie du Sud-Est visant à accroître son engagement économique avec la région, y compris le Vietnam. Ses investissements financeront des infrastructures durables et des projets sociaux, a-t-elle déclaré, révélant que la Banque nationale d’Australie investit également au Vietnam.

Concernant la durabilité et le Mékong, elle a annoncé une enveloppe supplémentaire de 50 millions de dollars australiens lors de la réunion des dirigeants et des ministres des Affaires étrangères le même jour, qui permettra de lancer six nouvelles activités élargies en matière de résilience climatique et de sécurité hydrique dans les pays riverains du Mékong. Cette enveloppe s'inscrit dans le cadre plus large du Mékong. De plus, 30 bourses Australia Awards supplémentaires seront offertes aux pays riverains du Mékong.

Abordant le rôle des échanges interpersonnels, de la culture, de l'éducation et des sciences et technologies dans les relations bilatérales à long terme, Penny Wong a indiqué que 37 000 étudiants vietnamiens étudient en Australie et que 17 000 boursiers australiens sont au Vietnam. Plus de 160 000 Vietnamiens ont choisi l'Australie comme établissement d'enseignement ces dernières années, un élément essentiel des relations bilatérales.

Elle a salué l'importante communauté vietnamienne en Australie, très fière de sa culture et qui a fait découvrir l'étendue de la culture et de l'histoire vietnamiennes à l'Australie.

Évaluant la récente coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères, elle s'est félicitée du huitième entretien avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. Les deux parties partagent une vision stratégique commune et aspirent toutes deux à la paix, à la stabilité et à la prospérité, et œuvrent ensemble pour y parvenir.

Alors que le Vietnam se prépare à célébrer sa 80e fête nationale, elle a adressé ses plus chaleureuses félicitations au gouvernement et au peuple vietnamiens.

"Nous pouvons désormais entretenir cette amitié et ce partenariat solides, ce qui est essentiel à mes yeux. Nous connaissons l'histoire, et nous savons aussi qui nous sommes l'un pour l'autre aujourd'hui, et nous sommes amis ", a-t-elle ajouté. -

VNA/CVN