La Révolution d'Août, un exemple pour les mouvements d'indépendance dans le monde

Le succès de la Révolution d'Août 1945 constitue un exemple pour les mouvements d'indépendance à travers le monde, notamment pour toutes les nations alors sous domination des puissances coloniales, en particulier en Amérique latine et en Afrique, a affirmé Norland Rosendo González, directeur général de l'Agence de presse cubaine (ACN).

Photo : VNA/CVN

Lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août 1945 - 19 août 2025) et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), Norland Rosendo González a rappelé que cet événement historique avait mené à la naissance de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945 (aujourd'hui République socialiste du Vietnam) et servi de source d'inspiration et de moteur pour de nombreuses nations luttant pour se libérer du joug colonial.

González a ainsi souligné la contribution majeure du Vietnam à l'histoire de la lutte de l'humanité pour l'indépendance nationale.

Selon lui, la clé des victoires vietnamiennes sur tous les fronts – de la libération, à l’indépendance et la réunification et jusqu'à l'œuvre actuelle d’édification et de développement – repose sur la grande union nationale, sous la direction clairvoyante du Parti communiste du Vietnam.

Le directeur général de l'ACN a également mis en exergue la transformation spectaculaire du Vietnam, passé d'une nation féodale, coloniale, pauvre et arriérée à l'une des économies les plus dynamiques au monde. Ces succès témoignent, a-t-il ajouté, de la capacité de direction du Parti communiste et de son agilité à adapter les politiques économiques, particulièrement depuis les années 1980. Le rôle et le prestige du Vietnam sont de plus en plus reconnus à travers le monde.

Finalement, Norland Rosendo González a estimé que les leçons et les expériences du Vietnam en matière d'édification, de défense et de développement national sont hautement appréciées dans les forums internationaux. La Voix du Vietnam est aujourd'hui respectée sur la scène mondiale, forte de la portée historique de sa révolution qui continue d'inspirer les défenseurs des causes justes.

VNA/CVN