Le Vietnam et ses 80 ans d’indépendance : une source d’inspiration mondiale

À l'approche du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), Pedro de Oliveira, secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil - Vietnam, a livré une analyse approfondie de l'esprit de lutte héroïque du peuple vietnamien durant les guerres de résistance contre l’agression étrangère, ainsi que de son impressionnant parcours de développement.

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Amérique du Sud, l'historien Pedro de Oliveira a affirmé que la proclamation de la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam, le 2 septembre 1945, ne représentait pas seulement un tournant historique majeur pour la nation, mais envoyait également au monde un signal fort sur l'essor des mouvements de libération nationale et l’aspiration à l’indépendance des peuples colonisés.

Selon lui, l'un des facteurs décisifs de la victoire du Vietnam dans ses guerres de résistance contre l'agression étrangère a été l'esprit d'autonomie, de résilience et la volonté de fer de son peuple. À cela s'ajoute la direction clairvoyante du Parti communiste du Vietnam, de l'Armée populaire vietnamienne et de dirigeants emblématiques tels que le Président Hô Chi Minh et le Général Vo Nguyên Giap, qui ont joué un rôle central.

Un autre élément déterminant, a-t-il poursuivi, résidait dans le large soutien des peuples du monde entier, y compris des mouvements issus des puissances coloniales et impérialistes en Europe et aux États-Unis. "Au Brésil, nous avons également contribué à cette histoire de solidarité, avec de puissants mouvements étudiants qui se sont mobilisés pour la paix et la fin de la guerre au Vietnam", a-t-il rappelé.

Cet esprit de résilience du peuple vietnamien ne s’est pas exprimé uniquement durant la guerre, mais s’est aussi affirmé avec force lors de la reconstruction du pays. Après le conflit, le Vietnam devait surmonter d’innombrables difficultés : les lourdes séquelles de l’agent orange/dioxine, des infrastructures ravagées et des millions de morts et de blessés. Malgré tout, le pays s'est efforcé de réaliser les succès socio-économiques remarquables que l’on connaît aujourd’hui.

Pedro De Oliveira a estimé que le VIe Congrès national du Parti de 1986 a été un moment décisif dans le processus de Renouveau (Dôi Moi). En optant pour une économie de marché à orientation socialiste, le Vietnam a inauguré une nouvelle ère de développement. Cette voie a permis la coexistence de divers secteurs économiques, l'État maintenant un rôle central dans les domaines stratégiques.

En dépit des embargos et des blocus imposés par des forces extérieures, le modèle du Renouveau a prouvé son efficacité. Selon le secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil - Vietnam, le pays a non seulement atteint un taux de croissance élevé, mais a aussi amélioré progressivement le niveau de vie de sa population, développé la science et la technologie, et consolidé ses fondements sociaux.

Il a souligné que ce parcours est un témoignage vivant de la capacité d'adaptation, du courage et de l'intelligence d'une nation qui a su renaître de ses cendres pour affirmer sa position sur la scène internationale.

