La réforme institutionnelle doit apporter non seulement des bénéfices mais aussi la fierté nationale

La réforme institutionnelle constitue un levier stratégique essentiel qui permettra au Vietnam de progresser "très loin et très fort" , a affirmé le Professeur Vu Minh Khuong, de l'École de politiques publiques Lee Kuan Yew, lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Singapour.

Photo : VNA/CVN

Commentant la Résolution 66-NQ/TW sur le renouvellement de l'élaboration et de l'application de la loi, le Professeur Vu Minh Khuong l’a qualifiée de "percée stratégique", soulignant les efforts de réforme nationale du Vietnam pour répondre aux exigences de développement du pays dans une nouvelle ère.

Selon lui, cette réforme institutionnelle constitue un levier stratégique qui s’articule autour de trois axes importants. Premièrement, le Vietnam a dépassé la phase de réforme consistant à "briser les chaînes et les barrières" ; il est maintenant temps de prendre véritablement son essor, car la réforme institutionnelle est essentielle pour élever la nation. Deuxièmement, les opportunités offertes par l’intelligence artificielle (IA) et les technologies numériques permettent à une nation de progresser rapidement et de manière spectaculaire, et les institutions doivent servir de socle pour saisir cette ère technologique. Troisièmement, face à un contexte géopolitique mondial complexe, des institutions solides sont cruciales pour éviter que le Vietnam ne devienne une victime des conflits. La réforme institutionnelle est donc d’une importance capitale.

Le principal défi, a-t-il estimé, réside dans la recherche d’une approche véritablement scientifique, contemporaine et globale. Pour y parvenir, le professeur a proposé son modèle des "3 H" : Heart (cœur), pour la prise en compte des intérêts des citoyens et des entreprises ; Head (tête), pour la capacité à innover en faveur d’un développement rapide ; et Hand (main), pour l’aptitude à mettre en œuvre les politiques annoncées.

S’inspirant des expériences de Singapour, de la République de Corée et de la Chine, il a suggéré que le Vietnam pourrait utiliser l’IA pour évaluer ses propres lois selon des critères de clarté, de simplicité et de bénéfices concrets pour la population, afin de renforcer la confiance du public.

En citant l’exemple de la gouvernance intelligente de Shanghai, il a conclu que la réforme institutionnelle ne devait pas seulement apporter des avantages matériels, mais aussi et surtout la fierté nationale, un point qu’il juge d’une extrême importance.

VNA/CVN