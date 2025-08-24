Capital humain : levier stratégique pour le futur hub financier international

Le Vietnam réunit désormais les conditions nécessaires au développement du pôle financier international. Pour garantir sa compétitivité, le gouvernement mise sur la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, les deux localités désignées pour accueillir le futur Centre financier international (CFI) ont été chargées de mener à bien la mission de formation des ressources humaines. Les autorités locales ont adopté des résolutions spécifiques pour mettre en œuvre le projet, envoyé des cadres à l’étranger pour se former, et recherchent activement des Vietnamiens travaillant dans des centres financiers internationaux afin de les inciter à revenir au pays.

Photos : VNA/CVN

Selon le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hòa Binh, le gouvernement a contacté de nombreux Vietnamiens opérant dans des centres financiers à l’étranger pour les inviter à revenir contribuer au développement national. "Tous ceux qui ont été approchés se sont montrés très enthousiastes à l’idée de servir leur patrie", a-t-il affirmé.

Hô Chi Minh-Ville accélère la montée en puissance

Hô Chi Minh-Ville accélère la mise en œuvre de sa feuille de route décennale pour poser les bases solides de son futur Centre financier international. La ville considère que les ressources humaines de haute qualité sont un fondement essentiel pour impulser une nouvelle dynamique de croissance.

Photo : VNA/CVN

Lors de la dernière édition (mars 2025) du Global Financial Centres Index (GFCI), Hô Chi Minh-Ville a progressé de sept places par rapport à 2024, atteignant la 98e position - son meilleur classement depuis son entrée dans l’index en 2022.

Photo : VNA/CVN

Cependant, selon le Dr. Truong Minh Huy Vu, directeur de l’Institut d’études et de développement de Hô Chi Minh-Ville (HIDS), malgré ces progrès, le GFCI identifie trois domaines dans lesquels la ville doit encore renforcer sa compétitivité : la qualité des ressources humaines, un environnement favorable aux entreprises, et la fiabilité des institutions financières.

Photo : TH/CVN

Concernant les ressources humaines, le GFCI souligne encore des lacunes en matière de qualité de l’enseignement, de professionnalisation de la main-d’œuvre, d’efficacité du marché du travail et de qualité de vie.

Trân Minh Huong, directrice des ressources humaines chez Standard Chartered Vietnam, estime que les ressources humaines représentent l’un des principaux obstacles à la création d’un véritable hub financier international au Vietnam. L’écart de compétences reste important, notamment dans les domaines de l’investissement, des produits dérivés, de la fintech et du droit financier international.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la formation de ressources humaines de haute qualité, à court et à long terme, constitue “un facteur décisif pour développer et maintenir la compétitivité du Centre financier international de la ville”.

La municipalité souhaite que les institutions financières et les universités locales collaborent étroitement, notamment en recommandant du personnel qualifié et en participant à des projets de développement conjoints.

Dans un avenir proche, la ville continuera de signer des protocoles d’accord avec des investisseurs et des établissements d’enseignement supérieur, afin de garantir une stratégie de développement durable et inclusive.

Dà Nang prépare ses élites financières

De son côté, la ville de Dà Nang a adopté une série de mesures concrètes pour préparer une main-d’œuvre hautement qualifiée, condition essentielle à la réussite et à la compétitivité du futur CFI.

Photo : VNA/CVN

Un groupe de travail interdisciplinaire de 26 membres a été mis en place pour conduire les recherches et formuler les politiques de développement du CFI. Dans l’immédiat, la ville a sélectionné dix fonctionnaires et agents publics diplômés d’universités étrangères dans les domaines de la finance, de la banque et du droit, répondant aux exigences linguistiques et techniques. Ces profils seront prochainement envoyés en formation ou en stage professionnel dans plusieurs centres financiers internationaux de premier plan, notamment à Singapour, Londres et Hong Kong (Chine).

Par ailleurs, trois sessions de formation ont été organisées à l’intention de plus de 300 cadres, fonctionnaires et agents des services publics locaux, dans le but de renforcer leurs connaissances sur le fonctionnement des centres financiers internationaux.

Photo : CTV/CVN

Dà Nang procède également à la constitution d’un comité préparatoire en vue de la création d’une Agence de gestion du CFI du Vietnam. Des échanges ont été engagés avec des dirigeants de centres financiers internationaux et d’institutions financières majeures, dans la perspective d’une coopération en matière de gouvernance, de gestion et d’expertise stratégique.

La ville prévoit de nouer des partenariats étroits avec l’Université de Dà Nang et d’autres établissements d’enseignement supérieur pour concevoir et mettre en œuvre un programme de formation global, adapté aux exigences du CFI.

En parallèle, elle entend mobiliser les ressources du secteur privé et de la société civile pour co-organiser des programmes de formation, d’attraction et de fidélisation des talents, afin de contribuer durablement à l’émergence du Centre financier international du Vietnam sur son territoire.

Phuong Mai/CVN