L'AFD souligne les progrès impressionnants du Vietnam

Après plus de 80 ans d'indépendance et de réformes continues, le Vietnam est devenu un exemple régional de réforme économique, attirant l'attention et le soutien de nombreux partenaires de développement. Parmi eux, l'Agence française de développement (AFD) est reconnue comme l'un des partenaires les plus engagés et constants.

Hugo Pierrel, directeur adjoint de l'AFD au Vietnam, a partagé avec l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) son regard sur le parcours impressionnant du pays, ses jalons de coopération et les perspectives futures.

Un parcours de développement remarquable

Selon Hugo Pierrel, le Vietnam a connu un développement économique et social "particulièrement impressionnant", marqué par des réformes structurelles et une croissance durable. Passé d'un pays sous-développé à un revenu moyen en 2017, le Vietnam vise désormais le groupe à revenu intermédiaire supérieur. La réduction spectaculaire de la pauvreté, de 45% en 1990 à moins de 1% aujourd'hui, est le résultat des efforts persistants du gouvernement vietnamien à travers des actions concrètes, une allocation raisonnable des ressources et une gestion efficace des questions socio-économiques essentielles.

Les indicateurs de progrès comprennent l'accès de plus en plus large des populations à l'énergie, à l'eau potable et à l'éducation. En particulier, la généralisation de l'éducation est considérée comme la preuve de l'efficacité de la gouvernance macroéconomique et des réformes cohérentes menées avec persistance par le Parti, l'État et le gouvernement.

Selon Hugo Pierrel, la politique de gestion économique du Vietnam est "exemplaire", renforçant la confiance des partenaires internationaux. Le pays a habilement tiré parti de l'intégration commerciale, attiré les investissements directs étrangers (IDE) et utilisé efficacement l'appui d'organisations comme l'AFD pour développer l'agriculture d'exportation et étendre la production.

Jalons de la coopération marquants de l'AFD

Présente au Vietnam depuis 1994, l'AFD, en collaboration avec Proparco et Expertise France, a engagé environ 3,2 milliards d'euros pour accompagner le pays dans ses grandes transitions. Trois phases majeures se distinguent : d'abord, le soutien à l'agriculture et à la transformation des produits stratégiques (riz, café, thé, caoutchouc), incluant infrastructures hydrauliques et irrigation.

Ensuite, au début des années 2000, l'AFD a investi dans les infrastructures économiques, avec des projets phares comme la coopération avec le groupe Électricité du Vietnam (EVN) et la Société nationale de transmission d'électricité (EVNNPT), la modernisation du chemin de fer Yên Viên - Lào Cai et le financement du métro de Hanoï.

Depuis 2015, après l'Accord de Paris, l'accent a été mis sur la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique, avec des projets tels que l'extension de la centrale hydroélectrique de Hoà Binh, la centrale hydroélectrique de pompage-turbinage de Bac Ai et des projets de lutte contre l'érosion et les inondations dans plus de 15 provinces et villes du Vietnam.

Défis et recommandations

Malgré ces succès, le pays doit relever plusieurs défis : la gestion foncière et le dégagement de terrains, des procédures d'approbation complexes et la protection de la biodiversité. Les réformes institutionnelles initiées en 2025 offrent des opportunités pour atteindre le statut de pays à revenu élevé d'ici 2045.

Pour un développement durable, Hugo Pierrel recommande de développer un système de production et consommation décarboné ; d'intégrer l'adaptation au changement climatique dans toutes les politiques ; de construire une infrastructure solide et une base institutionnelle comme fondement du développement économique ; et de former une main-d'œuvre qualifiée pour accroître la productivité et la valeur ajoutée.

Il a aussi souligné la nécessité de clarifier les rôles public-privé et de garantir un accès équitable au crédit pour tous les acteurs économiques. "L'AFD, en tant que partenaire clé de la transition verte et du développement durable du Vietnam, reste prête à accompagner le gouvernement vietnamien pour atteindre ses objectifs ambitieux", a conclu Hugo Pierrel.

