Phu Quôc, Ha Long et Dà Nang positionnent le pays sur la carte touristique

Avec la reprise touristique la plus rapide d’Asie du Sud-Est, trois destinations phares et une riche palette d’expériences haut de gamme, le Vietnam n’est plus un joyau caché. Il redéfinit désormais la carte touristique de la région en tant que pôle dynamique de luxe, de découverte et de détente.

Photo : VNA/CVN

Le passage du statut de "trésor caché" à celui d’"étoile brillante" n’a pas été de courte durée, mais le Vietnam prouve aujourd’hui qu’il mérite toutes les distinctions. Selon Bloomberg, le Vietnam a enregistré un taux de reprise touristique impressionnant de 98% après la pandémie de COVID-19, surpassant ainsi la Thaïlande (87,5%) et Singapour (86%). Cette croissance remarquable a fait du pays la destination touristique connaissant la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est.

En 2024, le Vietnam a dépassé Singapour pour devenir le troisième pays le plus visité de la région, accueillant 17,5 millions d’arrivées internationales, juste derrière la Malaisie (25 millions) et la Thaïlande (35 millions). The Economic Times a également noté que le Vietnam a dépassé la Thaïlande pour devenir la destination préférée des voyageurs de la région.

La tendance mondiale des voyageurs à choisir le Vietnam comme destination prend une ampleur sans précédent. Selon les statistiques de Footprint Travel, le Vietnam a accueilli plus de 2,1 millions d’arrivées internationales rien qu’en janvier 2025, soit une augmentation de 36,9% par rapport à la même période l’année dernière, dépassant même le record d’avant la pandémie de janvier 2020.

Le nombre de visiteurs russes a bondi de plus de 116%, tandis que les principaux marchés d’Europe occidentale comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie ont tous enregistré une solide croissance à deux chiffres. Les arrivées en provenance d’Europe du Nord, région connue pour son amour de la nature et des voyages durables, ont également connu une hausse significative, avec une hausse de 35,6% pour la Norvège, de 31,8% pour la Suède et de près de 18% pour le Danemark.

Photo : VNA/CVN

Phu Quôc, Ha Long et Dà Nang, trois destinations qui se sont distinguées par leur croissance remarquable des arrivées internationales, contribuent à ces résultats impressionnants.

Phu Quôc a accueilli à elle seule près de 2,1 millions de touristes étrangers au cours du premier mois de l’année, soit une hausse de près de 37% par rapport à l’année précédente. Parallèlement, Dà Nang a vu ses arrivées internationales augmenter de 42,1% au premier trimestre par rapport à la même période en 2024.

Ces destinations ont en commun la beauté naturelle de leurs plages, très prisées des visiteurs internationaux. Tandis que la plage de My Khê à Dà Nang regorge d’activités sportives et d’événements, le sable blanc et fin et les eaux émeraude des plages de Kem et de Sao, au sud de Phu Quôc, offrent une tranquillité digne d’une carte postale. À l’inverse, Ha Long séduit par sa baie classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui abrite des milliers d’îlots calcaires majestueux.

Au-delà de paysages époustouflants, Phu Quôc, Dà Nang et Ha Long bénéficient également d’écosystèmes touristiques parfaitement intégrés, ce qui en fait bien plus que de simples escapades pittoresques. Ces destinations offrent un riche mélange de complexes de divertissement de classe mondiale et de complexes hôteliers de luxe exploités par des marques de renommée mondiale.

L’écosystème de Sun Paradise Land, au sud de Phu Quôc, en est un parfait exemple. Il propose une série d’expériences remarquables : la plus longue télécabine à trois câbles du monde jusqu’à l’île de Hon Thom, le marché nocturne VUI-Fest en bord de mer avec plus de 50 stands animés, le spectacle "Le baiser de la mer" avec le plus grand écran marin du monde et des feux d’artifice éblouissants tous les soirs de l’année.

L’offre touristique de Dà Nang est tout aussi captivante, alliant harmonieusement aventures en montagne et luxe balnéaire. Au Sun World Bà Nà Hills, les voyageurs peuvent s’offrir des expériences de divertissement uniques au sommet de la montagne de Bà Na, tandis que des complexes hôteliers haut de gamme en bord de mer comme l’InterContinental Danang Sun Peninsula Resort et le Premier Village Da Nang redéfinissent le luxe côtier avec une hospitalité de classe mondiale.

Phu Quôc et Ha Long s’imposent également comme des destinations de choix pour le segment des voyages de luxe, non seulement pour les loisirs, mais aussi pour les célébrations les plus importantes de la vie. Selon le Times of India, de plus en plus de familles indiennes aisées choisissent le Vietnam, et plus particulièrement Phu Quôc et Ha Long, pour leurs mariages les plus somptueux. Avec leurs paysages naturels à couper le souffle, leurs hébergements luxueux et leurs services d’organisation d’événements experts, ces destinations prouvent qu’elles sont non seulement magnifiques, mais aussi parfaitement équipées pour accueillir les moments les plus inoubliables de la vie.

Photo : VNA/CVN

Outre sa riche offre de voyages, l’essor du Vietnam sur la scène touristique mondiale est également porté par des politiques de visas flexibles et un réseau aérien de plus en plus étendu qui rend le pays plus accessible que jamais. Un système de visa électronique simplifié, ainsi que des exemptions de visa sélectives pour les citoyens de nombreux pays, contribuent à positionner le Vietnam comme une destination conviviale et facile d’accès pour les voyageurs internationaux.

The Straits Times a noté que des compagnies aériennes comme Scoot de Singapour ont lancé de nouvelles liaisons directes vers des destinations émergentes comme Phu Quôc - autrefois méconnue, mais aujourd’hui pleine de potentiel -, les voyageurs du monde entier étant en quête d’expériences inédites et hors des sentiers battus.

En 2025, le paysage touristique vietnamien déborde de vitalité et de promesses. La reconnaissance des médias et des voyageurs internationaux n’est pas seulement une étape importante, c’est un tremplin vers l’ambition du pays de devenir la première destination de voyage et de loisirs d’Asie du Sud-Est. Véritable joyau, le Vietnam brille aujourd’hui plus que jamais.

À l’avenir, la perspective d’ensemble révèle un objectif encore plus ambitieux : devenir le deuxième pays le plus visité d’Asie du Sud-Est d’ici la fin de la décennie.

VNA/CVN