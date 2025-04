Vietnam - Chine

La cascade de Ban Giôc - Detian comme modèle de tourisme transfrontalier

>> Suspension temporaire du passage transfrontalier dans les zones paysagères de la cascade de Ban Giôc - chutes de Detian

>> Mise en service officielle de la zone paysagère des cascades de Ban Giôc - Detian

>> De belles opportunités pour le tourisme transfrontalier entre le Vietnam et la Chine

L’événement était coprésidé par le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, et le secrétaire du Comité provincial du Parti de Cao Bang, Quan Minh Cuong.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre Nguyên Minh Vu s’est félicité du développement vigoureux et stable des relations d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale entre le Vietnam et la Chine ces dernières années.

Dans ce contexte, il a souligné l’importance d’assurer la mise en œuvre efficace de l’Accord de coopération en matière de protection et d’exploitation des ressources touristiques de la cascade de Ban Giôc - Detian. Cela contribuera à ouvrir de nouvelles opportunités de coopération bilatérale dans la gestion des frontières communes, à accélérer le développement socio-économique, à garantir la défense et la sécurité nationale, ainsi qu’à améliorer la vie des populations dans les zones frontalières de chaque pays.

Ces derniers temps, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a travaillé en étroite collaboration avec les localités et les organismes concernés pour lancer de nombreuses initiatives importantes au service du développement des zones frontalières vietnamo-chinoises, dont la mise en service officielle de l’espace paysager de la cascade de Ban Giôc - Detian à partir du 15 octobre 2024. Il s’agit du premier modèle de coopération touristique transfrontalière entre le Vietnam et la Chine.

Depuis l’exploitation à titre expérimental des visites dans cette zone en septembre 2023, la cascade de Ban Giôc - Detian a attiré des milliers de visiteurs. Cela démontre le grand potentiel de développement touristique de ce site.

Pourtant, il reste encore de nombreuses lacunes à combler, dont le manque de synchronisation des infrastructures, de produits touristiques diversifiés ou encore d’une coordination efficace entre les deux parties, a indiqué le vice-ministre Nguyên Minh Vu.

Pour résoudre ces lacunes, il a jugé nécessaire de renforcer la connectivité entre les agences compétentes des deux pays, de concentrer les investissements dans l’amélioration des infrastructures, ainsi que de développer des produits touristiques uniques, imprégnés de l’identité culturelle nationale et conformes aux orientations du Parti et de l’État.

Modèle exemplaire du tourisme transfrontalier

Photo : NDEL/CVN

Pour sa part, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Cao Bang, Quan Minh Cuong, a fait part des efforts de sa province dans la coordination étroite avec la partie chinoise pour assurer la mise en œuvre efficace de l’Accord de coopération en matière de protection et d’exploitation des ressources touristiques de la cascade de Ban Giôc - Detian.

Les deux parties ont créé un comité de coordination au niveau provincial, mené plusieurs enquêtes sur le terrain et organisé régulièrement des réunions bilatérales pour élaborer des plans appropriés destinés à gérer efficacement les touristes et les ressources touristiques dans ce site.

Selon Quan Minh Cuong, ledit accord est le premier modèle de coopération entre le Vietnam et la Chine dans le développement du tourisme transfrontalier. Ce modèle revêt une signification particulièrement importante, contribuant à la protection de la souveraineté, à la garantie de la défense et de la sécurité nationale, ainsi qu’à la promotion du développement durable dans les zones frontalières des deux pays.

Cependant, la mise en œuvre de cet accord est confrontée à de nombreuses difficultés, dont celles liées à la planification des infrastructures, aux procédures d’immigration et aux ressources d’investissement.

Quan Minh Cuong a proposé aux organismes compétents de ressort central d’approuver au plus tôt la planification de la zone paysagère de la cascade de Ban Giôc et de mettre en place des mécanismes spécifiques pour attirer des projets d’investissement stratégiques dans cette zone.

La province de Cao Bang, quant à elle, envisage de coopérer avec la province chinoise du Guangxi dans l’amélioration des infrastructures paysagères et touristiques de cette zone, avec l’accent mis sur le développement d’un système de véhicules électriques, la construction d’une place culturelle, des boutiques de souvenirs, d’une scène de spectacle transfrontalière et d’un complexe hôtelier.

À l’issue de la conférence, les délégués ont convenu d’augmenter les investissements dans l’amélioration des infrastructures et de la qualité des services touristiques, ainsi que de mettre en place régulièrement un mécanisme de coordination entre les deux parties pour mieux exploiter le potentiel de la zone paysagère de la cascade de Ban Giôc et résoudre à temps les problèmes survenus.

Le vice-ministre Nguyên Minh Vu a réaffirmé que la zone paysagère de la cascade de Ban Giôc – Detian est un modèle clé de coopération vietnamo-chinoise dans le développement du tourisme transfrontalier, qui doit être exploité efficacement et sur long terme.

Il a exhorté les ministères, branches et localités concernées à faire preuve de coordination étroite et de créativité pour mettre en œuvre pleinement l’accord en la matière et faire de la zone paysagère de la cascade un symbole de coopération touristique, contribuant ainsi à édifier une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement durable entre le Vietnam et la Chine.

Située du côté vietnamien dans la commune de Dàm Thuy, district de Trung Khanh, province de Cao Bang, la cascade de Ban Giôc est un endroit magnifique. La partie chinoise, connue sous le nom de Detian, est située dans la région autonome Zhuang de la province du Guangxi. Cette cascade à couper le souffle a été reconnue comme l’une des plus belles cascades du monde.

La cascade principale s’étend sur environ 100 m de large, 70 m de haut et 60 m de profondeur. De loin, cela ressemble à une bande de soie blanche traversant les montagnes et les forêts, créant ainsi une scène charmante. Le meilleur moment pour visiter cette cascade est pendant la saison des pluies, entre mai et septembre, lorsque le site est le plus impressionnant.

NDEL/VNA/CVN