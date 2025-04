Phong Nha-Ke Bàng élu meilleure destination de voyage d’aventure au Vietnam

Le magazine de voyage britannique Wanderlust a désigné le parc national de Phong Nha-Ke Bang, situé dans la province de Quang Binh (Centre), comme la meilleure destination de voyage d’aventure au Vietnam. Cette reconnaissance renforce la position du parc sur la carte du tourisme mondial, offrant à Quang Binh une opportunité précieuse de promouvoir son image et d’attirer davantage de visiteurs nationaux et internationaux.

Photo ,: VNA/CVN

Selon Wanderlust, le parc national de Phong Nha-Ke Bàng captive les amateurs d’aventure avec ses majestueux réseaux de grottes nichés au cœur de forêts vierges et de paysages naturels préservés.

Quang Binh est surnommé le "Royaume des grottes", abritant plus de 400 grottes de différentes tailles. La plus emblématique est Son Doong, la plus grande grotte du monde, découverte par les habitants en 1990 et officiellement explorée en 2009. Depuis août 2013, des expéditions à Son Doong sont proposées dans le cadre du tourisme d’aventure vietnamien, attirant des voyageurs du monde entier.

Au-delà de son vaste réseau de grottes, le parc national offre une gamme d’expériences uniques. Les visiteurs peuvent pagayer à travers les grottes, explorer des rivières souterraines au courant rapide ou camper la nuit au cœur des cavernes.

Le parc national de Phong Nha-Ke Bàng abrite également un écosystème riche, avec 154 espèces de mammifères et 314 espèces d’oiseaux. La découverte de plusieurs nouvelles espèces en 2024 souligne notamment la valeur exceptionnelle de sa biodiversité.

Photo : VNA/CVN

Outre le parc, le magazine a également mis en avant plusieurs expériences d’aventure incontournables au Vietnam, comme le trekking à Sa Pa, dans la province septentrionale de Lào Cai, la plongée sous-marine à Nha Trang, dans la province côtière de Khanh Hoa, au centre-sud, et le canyoning à Dà Lat, dans la province de Lâm Dông, sur les Hauts Plateaux du Centre.

Plus tôt, le magazine britannique avait inclus la grotte de Son Doong à Quang Binh dans son classement des “Neuf destinations d’un autre monde qui semblent provenir d’une autre planefte”.

VNA/CVN