Quang Ninh stimule le tourisme avec de nombreux événements

Photo : VNA/CVN

La province organisera 170 événements culturels, sportifs et touristiques entre avril et septembre, dont 24 aux niveaux international, national et provincial, et 146 activités locales, a annoncé Vu Dai Thang, secrétaire du Comité provincial du Parti, lors d'une réunion le 1er avril.

Selon ce responsable, de nombreux événements seront inaugurés à Quang Ninh, promettant des expériences originales et exaltantes aux visiteurs.

Ha Long accueillera de nombreux événements, notamment la Semaine du tourisme d'été de Ha Long 2025, dont les principales activités se dérouleront du 30 avril au 1er mai.

Le Carnaval de Ha Long 2025, prévu le 1er mai dans le quartier de Bai Chay, ville de Ha Long, réunira des milliers d'artistes, dont des artistes étrangers.

D'autres activités incluent un bal masqué animé, des flash mobs, des stands interactifs pour des expériences costumées, de la peinture corporelle et la fabrication de masques personnalisés, garantissant une expérience immersive et inoubliable à tous les participants.

La province prévoit d'accueillir 20 millions de visiteurs cette année.

VNA/CVN