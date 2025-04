Quang Ninh

Tourisme : circuits dans la baie de Bai Tu Long pour décongestionner Ha Long

Nichée dans la zone tampon de sa prestigieuse voisine, la baie de Bai Tu Long déploie un écrin de plus de 300 îles calcaires et de grès. Son écosystème foisonnant, ses paysages majestueux et préservés, offrent une alternative moins fréquentée que la baie de Ha Long. Elle recèle d'innombrables îles, de grottes grandioses, de plages idylliques et de forêts primaires. Le Parc national de Bai Tu Long, reconnu par l'ASEAN comme son 38e parc du patrimoine, s'étend sur environ 15.780 hectares. Sa biodiversité exceptionnelle, avec plus de 2.400 espèces dont 106 rares, en fait un terreau fertile pour un écotourisme durable.

Selon Nguyên Viêt Dung, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Quang Ninh, la baie de Bai Tu Long se connecte harmonieusement à d'autres destinations captivantes telles que Cô Tô, Cai Chiên et Trà Cô, tissant ainsi un réseau touristique riche et varié.

Nouvel eldorado de l'aventure au Vietnam

Pham Ngoc Thuy, ancien directeur du Service du tourisme et vice-président de l'Association des entreprises de Quang Ninh, préconise de positionner la baie de Bai Tu Long comme une destination privilégiée pour les amateurs de nature, de sports d'aventure et d'écotourisme authentique, en exploitant un modèle centré sur la croisière, la découverte, l'aventure, l'écologie et les sports nautiques.

Il suggère de valoriser les falaises côtières naturelles pour développer l'escalade et la randonnée, en s'appuyant sur le relief montagneux des îles de Cai Bâu et de Ba Mùn, ainsi que du parc national de Bai Tu Long. La baie se prête également idéalement à la voile, au kitesurf, au surf et à la plongée, grâce à ses récifs coralliens et à sa vie marine fascinante. Le kayak dans les criques abritées et le vélo tout-terrain sur les îles de Quan Lan et Ngoc Vung, avec leurs itinéraires côtiers pittoresques, constituent d'autres atouts majeurs.

Quang Ninh devrait promouvoir la baie de Bai Tu Long comme une alternative distinctive à la baie de Ha Long, encourager les investissements dans le tourisme vert et durable, développer le tourisme saisonnier pour allonger la durée des séjours et organiser des événements attractifs tels que le festival international de yachts et de voile, le festival d'écotourisme, la foire des produits aquatiques, l'exposition culturelle des villages de pêcheurs et des spectacles d'art populaire.

Tirant les leçons de la baie de Ha Long, de nombreuses opinions plaident pour une limitation du développement intensif des bateaux touristiques dans la baie de Bai Tu Long. L'enjeu est de privilégier la qualité du service et la protection environnementale, notamment en incitant aux investissements dans des navires de croisière à énergie propre et respectueux de l'écosystème marin.

