Dà Nang met en avant son potentiel touristique au Salon SATTE 2025 à New Delhi

Le Service du tourisme de Dà Nang, en collaboration avec Vietnam Airlines et 12 grandes agences de voyage, a inauguré mercredi 19 février un stand commun au South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE 2025), qui se tient au Centre international de congrès et d'expositions Yashobhoomi à New Delhi, en Inde.

Photo : VNA/CVN

Lors de l'ouverture du stand, l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai, a réaffirmé son engagement à soutenir les localités et entreprises dans le renforcement de la coopération socio-économique entre le Vietnam et l'Inde, en particulier dans le secteur du tourisme.

Il s'agit de la troisième année consécutive que le Service du tourisme de Dà Nang participe au plus grand salon annuel du voyage d'Asie du Sud, dans le but d'accroître la présence de la ville sur le marché indien en pleine expansion. Actuellement, l'Inde se classe au 4e rang parmi les 10 principaux marchés touristiques internationaux pour Dà Nang, soulignant son importance croissante.

Huynh Thi Huong Lan, directrice adjointe du Centre de promotion du tourisme de Dà Nang, a souligné que l'Inde est l'un des marchés clés de Dà Nang dans la phase de reprise post-pandémie et devrait continuer à connaître une forte croissance. Elle s'est montrée optimiste quant à l'impact de la participation de Dà Nang au SATTE 2025 pour renforcer la notoriété de la marque et renforcer les partenariats avec les agences de voyage indiennes.

L'attrait touristique de Dà Nang et les nouvelles tendances en matière de voyages seront activement promus au SATTE et à travers d'autres initiatives marketing ciblant le marché indien, a-t-elle ajouté.

Photo : VNA/CVN

Huynh Thi Huong Lan a souligné l'intérêt particulier de Dà Nang pour les segments MICE (réunions, incentives, conférences et expositions), le tourisme de golf et les mariages, des offres qui répondent parfaitement aux attentes croissantes des voyageurs indiens. En 2024, Dà Nang a accueilli plus de 222.000 visiteurs indiens, représentant 5,3% du total des arrivées internationales dans la ville et près de 50% de l'ensemble des touristes indiens au Vietnam. Ce chiffre marque une progression fulgurante, avec une multiplication par 13,5 des arrivées de touristes indiens par rapport à 2019, année record pour le tourisme avant la pandémie.

L’Inde devient également un marché clé pour l’industrie aéronautique vietnamienne. Nguyên Trung Hiêu, directeur national de Vietnam Airlines pour l’Inde, a indiqué que depuis le lancement de ses opérations en Inde en 2022, la compagnie aérienne assure 14 vols hebdomadaires entre Hanoï/Hô Chi Minh-Ville et New Delhi/Bombay, avec un taux d’occupation des sièges dépassant régulièrement les 80%.

Forte de ces résultats encourageants, Vietnam Airlines s'apprête à consolider sa présence sur le marché indien en lançant deux nouvelles liaisons aériennes reliant Hanoï à Bangalore et Hyderabad, deux villes dynamiques du sud de l'Inde. Par ailleurs, la compagnie aérienne prévoit de déployer des avions gros-porteurs sur la ligne Mumbai-Hanoï dès 2025, afin de répondre à la demande croissante en matière d'échanges commerciaux et touristiques entre les deux nations.

Le SATTE 2025, qui se tient du 19 au 21 février, regroupe plus de 1.800 exposants et plus de 1.000 acheteurs nationaux et internationaux, venus de 120 pays. Ce salon d'envergure devrait attirer plus de 50.000 visiteurs, confirmant ainsi son statut de rendez-vous incontournable et le plus influent pour les professionnels du voyage et du tourisme en Asie du Sud.

VNA/CVN