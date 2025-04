Le secteur du tourisme promeut de nombreuses activités promotionnelles en 2025

Le Vietnam a accueilli plus de six millions de touristes étrangers au cours du premier trimestre, le plus haut niveau jamais enregistré (en hausse de 29,6% par rapport au premier trimestre 2024). Donc, les experts affirment que de grandes opportunités s'ouvrent pour l'industrie sans fumée du pays en 2025.