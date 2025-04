Ouverture du Salon international du tourisme du Vietnam 2025 à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Présent à la cérémonie d’ouverture, la vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, a salué les efforts des voyagistes nationaux pour élargir le marché, développer de nouveaux produits et intensifier les activités de promotion, contribuant ainsi au redressement du tourisme vietnamien en 2024. Elle a notamment souligné qu'au premier trimestre 2025, le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam avait atteint un niveau record de plus de 6 millions, soit une augmentation de 29,6% en glissement annuel.

Afin de faire du tourisme un secteur économique clé, la vice-ministre a insisté sur la nécessité de se concentrer sur la formation de ressources humaines qualifiées, l’amélioration de l’efficacité des activités de promotion et le renforcement de la compétitivité des voyagistes nationaux.

Le salon, qui se déroule jusqu’au 13 avril, rassemble 450 stands de 600 organisations et entreprises provenant d’une vingtaine de pays et territoires. Il met en avant de nouveaux produits touristiques, des destinations attrayantes, des expériences vertes uniques et des circuits à des prix avantageux.

À cette occasion sont prévus le forum "Développer des destinations vertes, élever le tourisme au Vietnam" et la cérémonie en l’honneur des "Entreprises et individus exceptionnels de l'industrie touristique du Vietnam en 2024". De plus, de nombreuses localités telles que Quang Nam, Bac Giang, Nghê An, Thanh Hoa, Ninh Binh et Hà Giang, organiseront une série d’activités de promotion du tourisme.

VNA/CVN