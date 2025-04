Phu Quôc en plein essor dans la nouvelle ère

Situé près de Saïgon (Hô Chi Minh-Ville aujourd'hui), le district insulaire de Phu Quôc (Kiên Giang) a été libéré le 30 avril 1975. Un demi-siècle après la réunification du pays, Phu Quôc se développe et devient une destination touristique célèbre, affirmant sa position sur la carte du tourisme mondial et entrant dans l'ère du progrès national.

Photo : VNA/CVN

Phu Quôc est la plus grande île du Vietnam. Il y a plus d'une dizaine d'années, elle était une contrée sauvage, peu peuplée et avec des activités touristiques éparses. En 2015, elle accueillait environ 910.000 touristes, dont une faible proportion d'étrangers. Les infrastructures étaient rudimentaires, avec des chemins de terre rouge et boueux et une seule route d'environ 50 km reliant le sud au nord de l'île.

Selon Nguyên Kim Ngoc, habitante du quartier de Duong Dông, l'absence de réseau électrique national obligeait les insulaires à utiliser des générateurs diesel, coûteux et peu fiables. La population vivait de la culture du poivre, de la pêche et de la production de sauce de poisson traditionnelle. Phu Quôc ne disposait ni des zones urbaines, ni des immeubles de grande hauteur, ni des complexes hôteliers et de divertissements modernes et haut de gamme qu'elle arbore aujourd'hui.

En l'espace d'une décennie, Phu Quôc a connu une transformation spectaculaire, passant du statut de district insulaire isolé à celui de ville de 2e catégorie en 2014, puis de ville en 2021. Début 2025, elle a été classée zone urbaine de 1ere catégorie de la province de Kiên Giang. L'île, surnommée "l'île aux perles", s'est dotée d'un aéroport international, d'un port maritime et d'un réseau électrique national, installé en 2014 grâce au plus long câble sous-marin de 110 kV d'Asie du Sud-Est reliant Hà Tiên à Phu Quôc. Elle attire désormais de grandes entreprises qui investissent dans des projets modernes d'envergure régionale et mondiale.

Le président du Comité populaire provincial de Kiên Giang, Nguyên Thanh Nhàn, souligne qu'après plus de 20 ans de mise en œuvre du projet de développement global de l'île de Phu Quôc, conformément à la décision n° 178/2004/QD-TTg du Premier ministre, Phu Quôc est devenue l'une des 30 villes de 1ere catégorie du pays et l'une des 4 villes de 1re catégorie du Delta du Mékong. Forte de ses atouts et de ses bases solides, Phu Quôc ambitionne de devenir une ville verte et intelligente, un "centre de services et d'écotourisme de haute qualité, un centre national et international de tourisme maritime et insulaire, en connexion avec les principaux centres économiques de la région et du monde", selon la résolution 13 du Bureau politique.

Une perle dynamique et attractive

Photo : VNA/CVN

Phu Quôc se distingue par son dynamisme en matière d'attraction des investissements et de mise en œuvre de projets d'infrastructures de transport, de zones urbaines, d'environnement, de tourisme, etc. Dans le sud de l'île, Sun Group investit dans un écosystème de tourisme de villégiature, de divertissement et d'immobilier haut de gamme. En 2016, l'ouverture du complexe JW Marriott Phu Quôc Emerald Bay a propulsé Phu Quôc au rang de destination prisée des touristes internationaux. En 2018, le téléphérique Hon Thom, le plus long téléphérique maritime du monde, a été mis en service, offrant aux visiteurs une vue imprenable sur l'île aux perles.

Sun Group finalise actuellement un écosystème complet, représentant un investissement total de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dôngs. En seulement deux ans (2023-2024), une série de produits ont été lancés, tels que Sunset Town, le Pont des Baisers et des spectacles nocturnes de feux d'artifice, attirant des dizaines de milliers de touristes nationaux et internationaux. L'écosystème sera complété par l'hôpital international Sun et la place maritime de Bai Dât Do, améliorant ainsi les services pour les résidents et les touristes. Sun Group investit également dans des projets emblématiques, tels que la tour Aspira à Hon Thom, qui deviendra la deuxième tour en forme de voile au monde.

Dans le Nord de l'île, Vingroup a également joué un rôle pionnier en faisant de Phu Quôc une destination touristique, de villégiature et de réunion de haut niveau. En 2014, le groupe a ouvert le complexe Vinpearl Phu Quôc, comprenant des hôtels, des villas de luxe, un parcours de golf de 18 trous et un parc d'attractions moderne, ouvrant une nouvelle ère pour le tourisme à Phu Quôc.

En 2021, Vingroup a lancé Phu Quôc United Center, un complexe hôtelier, de divertissement, de shopping et de conférence de classe internationale, offrant une gamme complète de services d'hébergement, de divertissement, de culture et de conférences. Le complexe comprend des projets emblématiques tels que VinWonders Phu Quôc, le plus grand parc à thème du Vietnam avec un aquarium parmi les cinq meilleurs au monde ; Vinpearl Safari Phu Quôc, un parc animalier semi-sauvage détenant un record Guinness pour la diversité de ses espèces ; et Grand World, une "ville qui ne dort jamais" animée 24h/24 et 7j/7, avec le seul musée des ours en peluche Teddy au Vietnam et des spectacles de premier ordre.

Phu Quôc, qui dépendait autrefois principalement de la mer, est devenue un centre touristique et économique majeur, contribuant de manière significative au développement de Kiên Giang, du Delta du Mékong et du pays tout entier.

Photo : VNA/CVN

Selon le président du Comité populaire de la ville de Phu Quôc, Trân Minh Khoa, la croissance économique de la ville a été soutenue, avec une augmentation de la valeur de production de plus de 38% par an entre 2011 et 2024. Le tourisme a connu un essor considérable, passant de 910.000 visiteurs en 2015 à 5,9 millions en 2024. Phu Quôc ambitionne d'accueillir sept millions de visiteurs en 2025, dont un million d'étrangers.

L'île a attiré 321 projets représentant un investissement total de 428.000 milliards de dôngs (16,73 milliards de dollars), soit 45,8 % de l'investissement total de la province. Le développement des infrastructures socio-économiques, notamment l'aéroport international reliant Phu Quôc aux principales villes nationales et internationales, a fait de l'île une destination touristique de premier plan dans la région et le monde.

Le choix de Phu Quôc pour accueillir le sommet de l'APEC 2027 offre une opportunité supplémentaire de développement pour l'île.

Le président du Comité populaire provincial de Kiên Giang, Nguyên Thanh Nhàn, estime que la décision n°178/2004/QD-TTg du Premier ministre a jeté les bases du développement de "l'île aux perles", tandis que l'APEC 2027 représente une opportunité précieuse pour accélérer le développement de Phu Quôc dans la nouvelle ère.

Après 50 ans de réunification nationale, de construction et de développement, Phu Quôc s'apprête à saisir de nouvelles opportunités. Le sommet de l'APEC 2027 est un événement majeur qui permettra au Vietnam d'affirmer sa position sur la scène internationale et à Phu Quôc de renforcer son développement, d'attirer les investissements, de développer le tourisme et de promouvoir son image de paradis touristique de premier plan.

VNA/CVN