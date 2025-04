À Hùng Lô, bienvenue au village des rois fondateurs de la nation

Au bord de la rivière Lô, le village de Hùng Lô se dresse comme un témoin silencieux de plus de trois siècles d’histoire vietnamienne. Ce n’est pourtant pas un simple village ancien - c’est un sanctuaire vivant où la mémoire des rois Hùng, fondateurs légendaires du Vietnam, continue de résonner à travers les pierres, les chants et les rituels.

Autrefois connu sous le nom de Trang Kha Lam, ce territoire fertile de la province de Phu Tho, au nord du Vietnam, était déjà reconnu pour sa beauté à l’époque des rois Hùng, entre le VIIᵉ et le IIᵉ siècle avant Jésus-Christ. La légende locale, transmise par les anciens, raconte que le roi lui-même aurait été séduit par cet endroit lors d’une excursion, attiré par la vitalité de sa nature et l’énergie mystique qui y régnait. En hommage à cet illustre souverain, les villageois ont érigé un temple dédié au Roi Hùng, témoignant ainsi de leur gratitude éternelle envers leur ancêtre royal.

Photo : DLVN/CVN

Au cœur de Hùng Lô se dresse sa maison communale, érigée en 1697 sous le règne du roi Lê Hy Tông. Bien plus qu’un simple bâtiment, c’est un véritable musée vivant de l’âme vietnamienne, comme l’explique Nguyên Van Tong, gardien de cette maison communale.

"Le temple de Hùng Lô est un lieu sacré dédié aux rois Hùng, ainsi qu’aux figures légendaires Ât Son, Viên Son et Ap Dao Quan. Ici, c’est un ensemble architectural remarquable qui comprend le temple de Hùng Lô, la maison communale, une maison de documentation, une demeure pour les anciens, un pavillon des offrandes préliminaires et un autel dédié au Dieu de l’Agriculture, où les villageois viennent prier pour des récoltes abondantes, un climat clément et la prospérité de leur communauté. Les onze décrets royaux, signés par les dynasties successives, sont toujours conservés précieusement".

Reconnu comme vestige historique national en 1990, ce lieu a traversé les turbulences de l’histoire tout en préservant son authenticité. La mousse qui recouvre ses portes, ses tuiles patinées et ses sculptures délicates racontent, mieux qu’aucun livre, l’écoulement du temps. La maison communale abrite de véritables trésors patrimoniaux, comme le souligne La Thi Hông Thùy, responsable culturelle de la commune de Hùng Lô. "Imaginez un écrin de bois centenaire renfermant cinq palanquins ornés d’or… C’est ce que vous découvrirez ici. Ces palanquins ne sont pas de simples objets – ils sont l’âme de nos processions rituelles. Lorsque nous transportons des offrandes vers le temple des rois Hùng pour honorer la mémoire des rois fondateurs le 10e jour du 3e mois lunaire, c’est comme si nous portions une partie de notre identité nationale".

Ancrée dans la vie culturelle et spirituelle des habitants depuis des générations, la maison communale de Hùng Lô est le cœur des traditions locales. Chaque année, le village célèbre deux grandes fêtes: la commémoration des rois Hùng, le 10e jour du 3e mois lunaire, et la fête de la sanctification, le 12e jour du 9e mois lunaire. Parmi ces événements, la plus solennelle demeure la procession du palanquin et l’offrande de présents au temple des rois Hùng, organisée lors de la Journée commémorative des Ancêtres. Ce rituel, ainsi que la conservation des objets de culte anciens dans la maison communale, illustrent le profond attachement des habitants à leur patrimoine historique et culturel, notamment au culte des rois Hùng.

Photo : DLVN/CVN

Lors des festivités, l’atmosphère sacrée de Hùng Lô se fait plus intense. Au rythme des tambours résonnant à travers le village, habitants et visiteurs affluent vers la fête, animés d’une ferveur profonde. Tous convergent vers le sommet du mont Nghia Linh, exprimant leur reconnaissance envers les rois Hùng, fondateur de la nation.

La maison communale de Hùng Lô est à la fois un lieu de culte dédié au roi Hùng et un espace culturel dynamique où se déroulent diverses festivités. Il accueille notamment le chant Xoan, une expression artistique folklorique inscrite par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Le village de Hùng Lô abrite l’une des quatre guildes Xoan originelles qui préservent cette tradition vocale millénaire.

"Quand vous visiterez le village, vous découvrirez les différentes formes de ce chant unique. Ne cherchez pas d’instruments sophistiqués – la beauté du Xoan réside dans sa pureté. Seuls les battements de tambours, le claquement des bâtons et la chorégraphie délicate des mains et des pieds accompagnent ces voix qui semblent venues du fond des âges", explique Phung Thi Hoa Lê, du Département de la culture, des sports et du tourisme de Phu Tho.

Au-delà de son complexe religieux, le village de Hùng Lô est le témoin de l’histoire avec près de 50 maisons séculaires. Se promener dans ses ruelles, c’est voyager dans le temps. Les sculptures sur les poutres de bois – chaque dragon, chaque licorne, chaque tortue ou phénix – ont été taillées avec dévotion par les ancêtres du village.

"Notre priorité aujourd’hui est d’encourager chaque famille à préserver ces trésors architecturaux, tout en permettant au village de se développer économiquement grâce à ses savoir-faire traditionnels", précise La Tiên Boong, vice-président du comité populaire communal.

Hùng Lô incarne non seulement la sérénité d’un village vietnamien, mais également l’héritage culturel de l’époque des rois Hùng. Les villageois ont su préserver et transmettre cet héritage à travers le temps.

VOV/VNA/CVN