Le tourisme vietnamien en opération séduction au Canada

L’ambassade du Vietnam au Canada a ouvert un stand pour promouvoir le Vietnam comme destination incontournable du nouveau millénaire lors du 28 e Salon canadien du voyage et des vacances, qui s’est tenu les 12 et 13 avril à Ottawa. Le salon a attiré plus de 200 exposants et près de 20.000 visiteurs, à l’approche de l’été au Canada, période propice aux activités touristiques.

Dô Hà Thao, secrétaire chargé des affaires culturelles à l’ambassade, a déclaré que les visiteurs manifestaient un vif intérêt pour le stand vietnamien, demandant des informations sur les circuits et les programmes promotionnels. Certains d’entre eux étaient déjà allés au Vietnam et souhaitaient y retourner.

Chris Wang, directeur général de Trip Connoisseurs Canada, a déclaré que le Vietnam se classe régulièrement au deuxième rang des destinations asiatiques de son entreprise, après le Japon, et que le tourisme vietnamien connaît une croissance significative grâce à l’essor des infrastructures touristiques.

Les touristes ayant visité le Vietnam ont émis des commentaires positifs et exprimé le souhait d’y retourner. Nombre d’entre eux sont même devenus des voyageurs réguliers, souhaitant y retourner après deux ou trois ans.

Chris Wang a indiqué que son entreprise organise actuellement des voyages pour environ 800 à 1.000 touristes au Vietnam chaque année et prévoit d’augmenter ce nombre en concevant des circuits personnalisés en fonction des demandes des clients. À l’avenir, l’entreprise créera également des circuits thématiques incluant des visites des attractions comme Hôi An et Sa Pa.

L’agence de voyages privée vietnamienne Indochina Charmtours et EVA Air, qui exploite de nombreux vols reliant le Canada aux trois régions du Vietnam, ont également participé à cet événement pour guider les touristes canadiens vers l’Asie, et plus particulièrement le Vietnam.

Linh Ho, du service client d’EVA Air, a indiqué que la compagnie aérienne souhaite promouvoir davantage d’images des pays asiatiques, et plus particulièrement du Vietnam. De plus, la compagnie aérienne vise à se connecter avec diverses agences de voyages vietnamiennes et internationales pour créer des circuits exclusifs pour les Canadiens voyageant au Vietnam et pour apporter l’image du Vietnam au Canada.

En 2025, le Vietnam ambitionne d’accueillir 22 à 23 millions de touristes internationaux contre 17,5 millions en 2024 et 120 à 130 millions de visiteurs nationaux contre 110 millions en 2024. À l’horizon 2030, le pays vise 35 millions de visiteurs internationaux et 160 millions de touristes domestiques, consolidant ainsi le tourisme comme un secteur clé de son économie.

