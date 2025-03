Dà Nang met en place des programmes de relance du tourisme pour 2025

Le Service du tourisme de la ville de Dà Nang a dévoilé le programme de relance du tourisme pour 2025, proposant une large gamme d'événements et d'incitations visant à attirer les visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Les visiteurs peuvent s'attendre à une variété d'expériences uniques, notamment le festival Quan Thê Âm (Avalokiteśvara) et une série de célébrations marquant le 50e anniversaire de la libération de Dà Nang. Ces festivités comprendront des feux d'artifice spectaculaires, des performances artistiques spéciales, l'exposition "Dà Nang : passé et présent", la course de bateaux traditionnels Dà Nang Open 2025 - Coupe VTV8, ainsi que des spectacles excitants de parapente et de montgolfière.

En plus de ces événements, le programme comprendra des promotions exclusives pour les visites touristiques, les activités de divertissement et les expériences de villégiature.

Plus de 200 entreprises touristiques de Dà Nang ont rejoint l'initiative, offrant plus de 30.000 bons gratuits ou à prix réduit (avec des réductions allant de 20% à 50%) pour les attractions, les spectacles, l'hébergement, le transport et la restauration.

Cette année, Dà Nang vise 11,9 millions de visiteurs, dont 4,8 millions d'étrangers, en hausse respectivement de 10% et 17% par rapport à l'année précédente. La ville prévoit également un revenu touristique total de plus de 36.000 milliards de dôngs (1,4 milliard de dollars).

Photo : VNA/CVN

L'année dernière, la plus grande ville du Centre a accueilli environ 10,9 millions de visiteurs, générant un chiffre d'affaires de 31.000 milliards de dôngs, en hausse de 32,8% et de 22,1% par rapport à l'année précédente, dépassant les objectifs annuels de 29,3% et 10,8%, respectivement.

Dà Nang, située dans le Centre du Vietnam, compte au total 90 kilomètres de littoral et des dizaines de plages, dont la magnifique plage de My Khê. Le quartier Ngu Hành Son (Montagnes de marbre) est réputé pour être un centre d'art de la sculpture sur pierre, avec le village artisanal de Non Nuoc situé au pied de la montagne.

Les experts affirment que ces atouts naturels, associés à des infrastructures modernes, de bons services, une sécurité renforcée et une hospitalité chaleureuse, font de Dà Nang une destination unique.

