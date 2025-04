Le Premier ministre appelle à promouvoir le développement du tourisme

Selon ce télégramme, en application de la directive du Bureau politique visant à faire du tourisme un secteur économique de pointe, ainsi que celles du gouvernement et du Premier ministre pour ce secteur, le tourisme s’est redressé après le COVID-19 et a activement contribué au développement socio-économique national.

Photo : VNA/CVN

En 2024, le Vietnam a dénombré 17,6 millions d’arrivées touristiques internationales, soit une hausse de 39% par rapport à 2023, et 110 millions de touristes vietnamiens. Les recettes touristiques totales ont atteint environ 840.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 24%. Au premier trimestre 2025, le Vietnam a accueilli plus de 6 millions de visiteurs étrangers, un chiffre record, en hausse de 29,6% en glissement annuel. Ces résultats constituent une base solide permettant au secteur touristique de continuer à progresser fortement, pour contribuer activement à l’objectif de croissance du PIB de 8% ou plus en 2025, et à une croissance à deux chiffres dans les années à venir.

Le Premier ministre a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de prendre l’initiative de mettre en œuvre de nombreuses mesures, notamment la promotion du tourisme vert, l’application des technologies modernes, la diversification des produits et services, l’encouragement à l’investissement durable des entreprises, ainsi que la généralisation des paiements numériques dans les services touristiques afin de réduire les paiements en espèces...

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a également chargé le ministère de la Police, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères de présenter des propositions sur les politiques de visa afin de les rendre favorables aux touristes, ainsi qu’aux chercheurs, artistes, athlètes célèbres, experts et investisseurs... Il leur a aussi été demandé de soumettre des propositions sur les politiques de développement touristique dans les zones frontalières.

D’autres tâches spécifiques ont été confiées aux ministères et organes compétents, aux présidents des Comités populaires de niveau provincial.

En 2025, le Vietnam s’est fixé pour objectif d’accueillir entre 22 et 23 millions de visiteurs étrangers, de servir 130 millions de touristes vietnamiens, et d’augmenter les recettes touristiques totales de 12 à 13% par rapport à 2024.

VNA/CVN