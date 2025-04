Culture Trip propose des expériences uniques pour un voyage de rêve au Vietnam

Photo : VNA/CVN

La baie de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord), classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est une merveille naturelle qui ressemble à une aquarelle époustouflante sur un vaste océan. Couvrant une superficie de plus de 1.500 km2 et comptant plus de 2.000 îlots calcaires aux formes variées, la baie forme un labyrinthe majestueux au milieu de l’immensité de la mer et du ciel.

"Les îles calcaires qui surgissent de la baie offrent un spectacle spectaculaire", écrit Culture Trip.

Le kayak est l’une des meilleures façons de s’immerger pleinement dans ce paysage. Si les croisières offrent une vue paisible sur les merveilles de loin, le kayak offre une immersion plus intime dans la nature, glissant à travers des grottes cachées, serpentant dans des baies tranquilles et berçant le doux rythme des vagues.

Chaque spot de kayak à Ha Long possède un charme unique, de la grotte de Luôn avec ses extraordinaires stalactites et stalagmites imprégnées de folklore légendaire au village de pêcheurs de Ba Hang, apparu dans le film à succès Kong: Skull Island.

Photo : VNA/CVN

Outre l’exploration de la baie en bateau de croisière et en kayak, les visiteurs peuvent survoler le paysage marin à bord du téléphérique Queen de Sun World Ha Long ou découvrir le complexe de divertissement animé comprenant un parc aquatique et un parc d’attractions. Pour les personnes en quête de spiritualité, la pagode Bao Hai Linh Thông, au sommet de la colline de Ba Dèo, offre un havre de paix avec vue panoramique sur la baie.

Après une journée de découvertes, les visiteurs peuvent se détendre dans les sources chaudes riches en minéraux de Yoko Onsen Quang Hanh. Inspiré de la culture authentique des onsen japonais, ce spa possède l’une des concentrations naturelles de brome les plus élevées au monde, offrant une relaxation profonde et un ressourcement au cœur d’une nature paisible.

À la conquête du "Toit de l’Indochine"

Photo : VNA/CVN

Située au Nord-Ouest du Vietnam, la ville de montagne brumeuse de Sa Pa est un territoire de rizières en terrasses et de villages paisibles habités par des minorités ethniques. Son joyau est le mont Fansipan, surnommé le "Toit de l’Indochine", culminant à 3.143 m et devenu depuis longtemps une destination de rêve pour les amateurs d’aventure.

"De nombreuses options s’offrent à ceux qui souhaitent une randonnée guidée jusqu’au sommet. À moins d’être un randonneur expérimenté, il est conseillé d’étaler la randonnée sur deux ou trois jours", conseille Culture Trip.

"Cela permettra aux randonneurs de profiter pleinement des paysages à couper le souffle et de garantir leur sécurité."

Au-delà du défi de la route, les visiteurs peuvent vivre une expérience moins exigeante physiquement, mais tout aussi spectaculaire, en empruntant le train d’escalade de Muong Hoa et le téléphérique de Fansipan pour atteindre le sommet.

Le train de Muong Hoa, situé au Sun World Fansipan Legend, offre un trajet pittoresque à travers les rizières en terrasses emblématiques jusqu’au village de Bản Mây, où les visiteurs peuvent découvrir la culture ethnique du Nord-Ouest avant de prendre le téléphérique pour le majestueux sommet Fansipan.

Photo : VNA/CVN

Pendant que la cabine flotte dans les airs, offrant une vue plongeante sur les vallées profondes et les sommets nuageux, les visiteurs auront l’impression d’admirer la majesté des montagnes de leurs propres yeux. Ce trajet de 20 minutes est adapté à tous les âges.

Plongée en pleine nature à Phu Quôc

Culture Trip vante le Vietnam comme une terre aux charmes incroyables et recommande aux visiteurs un circuit Hô Chi Minh-Ville - Phu Quôc pour "profiter pleinement de leur visite dans ce pays magnifique".

Depuis les rues animées de Hô Chi Minh-Ville, le voyage jusqu’à Phu Quôc offre une transition fluide entre le rythme effréné de la ville et la sérénité de la nature. En seulement une heure de vol, les visiteurs arrivent sur l’île de la Perle, qui abrite des eaux cristallines, du sable blanc et des complexes hôteliers luxueux nichés harmonieusement dans un cadre naturel préservé.

Photo : VNA/CVN

Certaines des plus belles plages, dont Bai Kem et Bai Sao, se trouvent au sud de l’île, un paradis pour ceux qui recherchent à la fois tranquillité et sensations fortes. Ces plages captivent les visiteurs nationaux et internationaux avec leurs eaux turquoise cristallines, leur sable blanc et fin et leur soleil éclatant.

Une autre façon époustouflante d’admirer la beauté de Phu Quôc est d’emprunter le plus long téléphérique maritime à trois fils du monde jusqu’à l’île de Hòn Thơm. Pendant ce trajet de 20 minutes, les visiteurs survolent des bateaux de pêche animés, des îles immaculées et des eaux turquoise cristallines.

Lorsque le soleil commence à se coucher, rien n’est comparable à la contemplation de l’astre doré plongeant à l’horizon depuis le Pont du Baiser à Sunset Town, un moment romantique à couper le souffle au cœur de la splendeur de la nature.

Outre ces trois destinations emblématiques, Culture Trip propose une variété d’autres expériences inoubliables à travers le Vietnam, depuis la conduite d’une moto sur le col de Hai Vân ou col des Nuages et la visite des tunnels de Cu Chi jusqu’aux balades tranquilles en cyclo dans les anciennes rues de Hanoï.

VNA/CVN