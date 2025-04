La baie de Ha Long sur un air de musique classique du quatuor Bond

Publié par le journal Nhân Dân (Le Peuple) et IB Group Vietnam, le clip vise à mettre en valeur la richesse historique, culturelle et naturelle du pays, contribuant ainsi à la promotion du tourisme vietnamien.

En octobre 2024, plus de 3.000 spectateurs ont assisté au concert "Bond Live in Vietnam" au Centre national des congrès, à Hanoi, où ils ont vécu une expérience musicale extraordinaire. Après le concert, les quatre membres de Bond se sont rendus à Quang Ninh pour tourner le clip "Victory - Bond in Vietnam" dans la baie de Ha Long, notamment sur des îles isolées.

La vidéo présente des images emblématiques telles que le lever du soleil sur la mer, la vie des pêcheurs dans leurs villages flottants et les sites naturels uniques de la baie de Ha Long, dont l’emblématique Hon Trông Mai (îlot du Coq et de la Poule), la plage Oan et l’île Mat Rông (Œil du Dragon).

Ces visuels époustouflants, associés à la performance du quatuor de James Bond, créent une magnifique représentation de ce site naturel exceptionnel, classée en 1994 et 2000 au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Fougueuse, magnifique, sertie de 3.000 îles et îlots granitiques sculptés par les vents et les marées, la baie de Ha Long est renommée par sa beauté harmonieuse entre l’eau et le ciel, et ses valeurs biologiques et géologiques inestimables. Les îles enchanteresses, projetées hors d’une mer émeraude, forment un éblouissant tableau dont les teintes changent selon l’heure et l’humeur de Neptune.

Lors du lancement du clip, le comité organisateur a également présenté le tube aux dirigeants de la province de Quang Ninh, aux compagnies aériennes locales, aux agences de voyages, aux hôtels et aux voyagistes, présentant ainsi les images de la baie de Ha Long et du Vietnam au monde entier.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Quang Ninh, Cao Tuong Huy, a exprimé son émotion en découvrant la beauté de la baie de Ha Long sublimée à travers le langage artistique de la musique dans ce clip.

Nous vivons et travaillons chaque jour dans ce site du patrimoine, mais aujourd’hui, les émotions sont décuplées en le redécouvrant sous l’objectif artistique du clip musical, a-t-il partagé.

Il a exprimé sa confiance dans le fait que ce clip poursuivra le succès de "Going Home", contribuant ainsi à faire rayonner l’image de Quang Ninh auprès du public international. La province vise à accueillir 20 millions de visiteurs d’ici 2025, dont 4 à 5 millions de touristes étrangers.

Le clip "Going Home", interprété par le saxophoniste Kenny G, lauréat d’un Grammy Award pour la meilleure composition instrumentale de l’année, "Forever in Love", a été tourné lors de la visite du musicien à Hanoï en 2023 et constituait une production musicale spéciale destinée à promouvoir le tourisme.

Le journal Nhân Dân, en collaboration avec IB Group Vietnam, avait produit le clip "Going Home", interprété par le saxophoniste Kenny G, lauréat d'un Grammy Award pour la meilleure composition instrumentale de l'année, "Forever in Love".

Dans le clip vidéo produit par le journal Nhân Dân, en collaboration avec IB Group Vietnam, Kenny G a emmené le public dans un voyage autour des célèbres monuments de Hanoï, notamment le lac Hoàn Kiêm, le pont Long Biên, le temple de la Littérature et la Citadelle impériale de Thang Long.

