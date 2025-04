Xuyên Môc émerge comme l’un des principaux pôles touristiques du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

En novembre dernier, le quai de Lôc An a été reconnu vestige historique national, soulignant son importance pendant la résistance anti-américaine. Ce quai était crucial pour le transport des armes et du ravitaillement vers le champ de bataille du Sud. Entre 1963 et 1964, il a facilité l’accostage de trois bateaux non immatriculés de la 125e brigade de transport naval, livrant 134 tonnes d’armes aux soldats et à la population du Sud-Est, contribuant ainsi aux victoires majeures de Binh Gia, Dông Xoài, Dâu Tiêng et Bâu Bàng.

Initialement reconnu site historique national en 1995, le quai de Lôc An a été officiellement désigné vestige national spécial le 26 novembre 2024. Aujourd’hui, il sert de mémorial à l’histoire héroïque de la nation, attirant les touristes et sensibilisant les jeunes générations au patriotisme.

Xuyên Môc est non seulement riche en histoire, mais possède également des paysages naturels à couper le souffle, notamment un littoral de 32 km et l’écosystème diversifié de la forêt primitive de Binh Châu - Phuoc Buu. Des destinations prisées comme les plages de Hô Tràm, de Hô Côc et les sources thermales de Binh Châu contribuent à l’attrait de la région.

Pour exploiter son importance historique et son potentiel touristique, la province de Bà Ria-Vung Tàu et le district de Xuyên Môc ont mis en œuvre diverses initiatives, telles que l’amélioration des réseaux de transport, la restauration de sites historiques, l’attraction d’investissements et la promotion de l’artisanat traditionnel.

Lê Thi Trang Dai, présidente du Comité populaire du district de Xuyên Môc, a indiqué que le district avait attiré 48 projets touristiques, pour un investissement total de près de 20 billions de dôngs (774,6 millions de dollars). Actuellement, 19 projets sont opérationnels et 24 autres sont en cours de réalisation. Des complexes hôteliers de renom, comme The Grand Hô Tràm et The Hamptons Hô Tràm, ont amélioré la qualité de leurs services, transformant Xuyên Môc en une destination touristique de premier plan.

En 2024, Xuyên Môc a accueilli divers événements culturels, sportifs et économiques, tels que le Forum logistique du Vietnam, le festival de musique Charm Fantasy et des compétitions internationales d’arts martiaux.

Depuis 2021, le district a accueilli plus de 12 millions de touristes, dont environ 414.000 étrangers. Le chiffre d’affaires total du tourisme a atteint plus de 17 billions de dôngs, et celui de l’hébergement plus de 6,6 billions de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Rien qu’en 2024, le district a attiré plus de 3,34 millions de touristes, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente, avec des recettes touristiques dépassant les 4,4 billions de dôngs.

Cette croissance a considérablement dynamisé l’économie locale, Xuyên Môc ayant atteint et dépassé 17 des 18 objectifs économiques fixés pour l’année. Les recettes budgétaires ont dépassé les 2,11 billions de dôngs, et toutes les communes répondent désormais aux critères nationaux de santé, avec plus de 95% de leurs habitants couverts par une assurance maladie.

Afin d’optimiser son potentiel touristique, Xuyên Môc a lancé des projets de transport clés, notamment la modernisation de la route côtière DT994 et des routes provinciales 328, 329 et 992. Ces améliorations faciliteront l’accès des touristes et faciliteront les déplacements vers les environs.

Par ailleurs, Bà Ria-Vung Tàu a proposé une nouvelle route reliant l’aéroport de Long Thành à Hô Tràm, dont le projet a reçu une approbation de principe. Ce développement devrait renforcer considérablement l’attrait touristique de Xuyên Môc.

La présidente du Comité populaire du district de Xuyên Môc a souligné que pour positionner le tourisme comme un secteur économique majeur, Xuyên Môc se concentre sur le développement de l’écotourisme, en exploitant la forêt et les sources chaudes de Binh Châu - Phuoc Buu. Parmi les projets figurent la création de zones de services touristiques à grande échelle, l’expansion des services commerciaux de Hô Tràm et le développement de l’économie nocturne.

Le district vise à promouvoir son offre touristique, à accueillir des événements touristiques internationaux, à accélérer sa transformation numérique et à améliorer l’expérience des visiteurs grâce à la technologie.

D’un quai légendaire à une capitale touristique en plein essor, Xuyên Môc est sur une trajectoire de croissance robuste, alliant nature, histoire et services de loisirs haut de gamme. Il ambitionne de s’imposer sur la scène touristique vietnamienne et de devenir une destination mondiale dans un avenir proche.

VNA/CVN