Baie de Ngoi Hoa, perle cachée de Hoà Binh

>> L’île des salanganes au milieu de la baie de Nha Trang

>> L’île de Hon Son, un coin de paradis à Kiên Giang

>> La baie de Ha Long sur un air de musique classique du quatuor Bond

Photo : CTV/CVN

Située au cœur de la zone touristique du lac de Hoà Binh, Ngoi Hoa est surnommée “la baie de Ha Long terrestre” ou “le joyau caché dans les montagnes”. Entre de majestueuses montagnes et les eaux scintillantes du lac, elle jouit d’une situation géographique exceptionnelle. Le paysage y est d’une grande diversité, offrant un spectacle sans cesse renouvelé, tandis que le climat frais et pur invite les touristes à la contemplation.

Les terres entourant la baie sont mises en valeur par la population locale, qui y cultive diverses plantes telles que cassie et bambou. De nombreux vergers y prospèrent également, produisant des melons, papayes, bananes, courges et citrouilles.

Photo : CTV/CVN

“Ngoi Hoa est empreinte d’une beauté poétique, d’un air pur et de nombreuses activités de plein air uniques. Ici, les voyageurs peuvent naviguer en barque ou en kayak tout en admirant le paysage environnant”, partage Quang Tuyên, un touriste venu de Hanoï.

“C’est la première fois que je faisais une promenade en barque, et je suis immédiatement tombée sous le charme de ce paysage paisible du Nord. J’aimerais beaucoup revenir”, confie Thu Hang, une touriste venue de Dà Lat, province de Lâm Dông (Hauts plateaux du Centre).

Beauté rustique

De plus, les touristes peuvent visiter d’autres destinations intéressantes telles que grotte de Thac Bo, temple de Chua Thac Bo, îles de Dua et de Côi Xay Gio, cascade de Go Lao, ou encore, un peu plus loin, lac de Mat Rông et vallée de Trâu.

Les visiteurs ne manquent pas de découvrir de nombreux villages Muong, avec leurs maisons sur pilotis traditionnelles, des costumes ethniques et des formes d’art folklorique, telles que berceuses et gongs. Ils savourent également des spécialités délicieuses comme porc, poisson, poulet grillés ou encore pousses de bambou bouillies.

Ici, les touristes peuvent s’adonner à la randonnée, admirer le lac de Mat Rông depuis le sommet d’une montagne, explorer un réseau de grottes sauvages ou encore se promener à travers les villages Muong. Les balades à vélo le long du lac de Hoà Binh offrent une immersion totale dans la beauté naturelle de la région. Ils font aussi l’expérience de la navigation de plaisance et voguent autour des îles verdoyantes.

La période idéale pour découvrir la splendeur de Ngoi Hoa va de mai à août. Le soleil éclatant baigne la baie de sa lumière, tandis que le climat sec crée des conditions parfaites pour les activités nautiques.

Les voyageurs se laissent séduire par les plaisirs de la baignade dans les eaux cristallines ou partent en excursion en bateau pour explorer les recoins secrets de ce trésor naturel. De septembre à avril, la baie se prête à des séjours, propices à la détente et la contemplation.

Grâce à ses richesses naturelles et culturelles, le joyau de Ngoi Hoa se révèle être une destination rêvée pour les amateurs de sérénité, de romantisme et d’authenticité. Loin des foules touristiques, il captive ceux en quête d’évasion et de paysages encore préservés.

Nguyên Thành/CVN