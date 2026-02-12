Perspectives du marché immobilier de Hanoï en 2026

Cette année, un nouveau cycle est attendu pour le marché immobilier de Hanoï, porté par les moteurs clés que sont le développement des infrastructures, l’expansion de l’espace urbain et la recomposition de la structure de l’offre de logements.

>> Immobilier industriel : le Vietnam capte les investissements grâce à sa montée en gamme

>> Savills Vietnam identifie les trois principaux moteurs des flux d’IDE vers l’immobilier

>> Savills Vietnam présente la publication annuelle "Focus sur l’immobilier industriel"

>> Savills : le marché des bureaux à Hanoï maintien des perspectives positives

Selon Đô Thi Thu Hang, directrice senior du Service de recherche et conseil de Savills Hanoï, en 2026, les prix des appartements à Hanoï pourraient poursuivre leur tendance à la hausse, mais à un rythme plus modéré que lors de la période précédente.

Les niveaux des prix de vente ont enregistré une forte hausse sur une longue période. Au cours des cinq dernières années, le prix des appartements dans la capitale a augmenté en moyenne d’environ 26% par an et est actuellement supérieur de plus de 200% par rapport à 2019.

Plusieurs facteurs indiquent que les niveaux de prix ont peu de chances de se détendre, au moins durant le premier semestre 2026. Tout d’abord, l’impact de la nouvelle Loi foncière et de la grille des prix des terrains 2026 qui devaient entrer en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Cette évolution entraîne une hausse des coûts d’entrée pour les promoteurs, incluant les redevances foncières, les frais de libération des terrains et les indemnisations.

Par ailleurs, les coûts de construction continuent de subir la pression de la hausse des prix des matériaux, de la main-d’œuvre et des charges financières, obligeant les promoteurs à les répercuter sur les prix de vente. Dans le même temps, le déséquilibre entre l’offre et la demande n’est toujours pas pleinement résolu.

Photo : VNA/CVN

Bien que l’offre en 2026 soit appelée à s’améliorer par rapport aux périodes précédentes, la majorité des nouveaux projets se concentre encore sur les segments moyen et haut de gamme, tandis que le logement abordable demeure rare. Cette situation contribue au maintien d’un niveau de prix moyen élevé sur l’ensemble du marché.

Des zones à fort potentiel

Selon Savills Vietnam, le développement vigoureux des grands projets d’infrastructures constituera le principal moteur du marché immobilier de Hanoï dans les années à venir. En particulier le lancement et l’accélération de la construction de nouveaux ponts, ainsi que l’achèvement progressif des périphériques et des nouvelles lignes de métro, telles que les lignes n°2 et n°5, qui joueront un rôle clé dans l’extension de l’espace urbain, l’amélioration de la connectivité et l’augmentation de l’offre de logements.

La mise en chantier des axes périphériques tels que les axes 1 ; 2,5 ; 3,5 et 4 créent une base importante pour le développement du marché immobilier de la capitale.

D’après Đô Thi Thu Hang, les zones telles que Đông Anh et l’ouest de Hanoï sont considérées comme des destinations prometteuses à court terme, grâce aux retombées directes des routes de ceinture et des axes de liaison radiaux, tandis que les perspectives à moyen terme s’étendent progressivement vers le sud de la ville.

Hoàng Phuong/CVN