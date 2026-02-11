Vietnam - Chine : la coopération renforcée dans le commerce des produits agricoles

Le commerce des produits agricoles entre le Vietnam et la Région autonome Zhuang du Guangxi (Chine) poursuit sa forte croissance, avec un chiffre d’affaires atteignant 18,23 milliards de yuans (environ 2,6 milliards de dollars) en 2025.

>> Coopération économique et commerciale Vietnam - Chine : un niveau de synergie inédit

>> Ouverture de la Foire commerciale internationale Vietnam - Chine à Tuyên Quang

>> Vietnam - Chine : coopération renforcée en matière d’investissement et de finance

Photo : VNA/CVN

Selon les données du Service de l’agriculture et des affaires rurales du Guangxi, les importations de produits agricoles en provenance du Vietnam ont progressé de 10,8%, pour atteindre 12,09 milliards de yuans. Entre 2022 et 2025, les échanges bilatéraux dans ce secteur ont enregistré une croissance annuelle moyenne de 15,2%, les fruits demeurant le principal moteur de cette coopération.

Grâce à sa position géographique stratégique et à ses infrastructures logistiques performantes, le Guangxi s’affirme comme un centre de transit majeur. La région exporte vers le Vietnam des produits tels que l’ail, les oignons, les agrumes et les produits de la mer. En retour, le Vietnam fournit des produits à haute valeur ajoutée, notamment le durian frais, le homard, l’amidon de manioc et la farine de poisson destinée à l’alimentation animale.

La coopération agricole entre les deux parties se modernise avec l’intégration de technologies avancées. Le groupe Yang Xiang du Guangxi a lancé au Vietnam son premier projet de numérisation intégrale de la chaîne d’élevage porcin. Parallèlement, les solutions technologiques du groupe Jie Jiarun sont mises en œuvre dans de nombreuses zones de culture fruitière, permettant de porter la proportion de fruits de qualité supérieure à environ 30%.

Dans le secteur de la pêche, un projet de zone de coopération halieutique intelligente, dans la province de Quang Ninh, a permis la mise en service de la première cage d’élevage intelligente en eaux profondes dans la baie de Ha Long.

Pour 2026, le Guangxi prévoit de renforcer la formation des acteurs du commerce international et d’accompagner les entreprises dans la construction d’entrepôts sous douane à l’étranger. La région entend également approfondir les mécanismes de dialogue avec les quatre provinces vietnamiennes frontalières.

Ces initiatives visent à porter la coopération agricole sino-vietnamienne à un nouveau niveau, axé sur la durabilité, la qualité élevée et l’innovation technologique.

VNA/CVN