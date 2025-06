Savills Vietnam identifie les trois principaux moteurs des flux d’IDE vers l’immobilier

Selon Nguyên Lê Dung, responsable de la division Conseil en investissement chez Savills Hanoï, trois facteurs principaux devraient stimuler les flux d’investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur immobilier vietnamien au second semestre 2025 : l’amélioration du cadre juridique, une diplomatie économique proactive, et l’orientation du marché vers des segments émergents et des modèles de coopération flexibles.

Photo: VNA/CVN

L’adoption de nouveaux textes législatifs, tels que la loi foncière de 2024 et la loi sur les activités commerciales dans le secteur de l’immobilier de 2023, ainsi que la publication de décrets d’application (notamment les décrets 96/2024/ND-CP, 102/2024/ND-CP et 103/2024/ND-CP), a permis de lever de nombreux obstacles persistants. Ces réformes aident à instaurer un cadre juridique transparent, stable et conforme aux normes internationales, créant ainsi un environnement plus favorable aux investisseurs étrangers, notamment dans les segments résidentiel haut de gamme, urbain, industriel et touristique.

Par ailleurs, le Vietnam continue d’élargir et de renforcer ses partenariats stratégiques globaux avec de nombreux pays. Le pays a récemment accueilli plusieurs conférences internationales majeures telles que le Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (PG4), la 16e session de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED16), ou encore le Forum sur l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum 2025) – autant d’événements qui renforcent son attractivité sur la scène internationale.

Dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, le Vietnam se distingue par sa stabilité politique, sa neutralité diplomatique et ses partenariats avec des puissances comme les États-Unis, la Chine, le Japon ou l’Union européenne. Cela aide le pays à progressivement devenir un hub logistique régional, générant une forte hausse de la demande pour l’immobilier industriel, logistique et résidentiel destiné aux experts étrangers.

Photo : Vnexpress/VNA/CVN

Le marché vietnamien est également stimulé par l’émergence de segments innovants, notamment celui des centres de données, dans lequel des entreprises comme Nvidia, Gaw Capital, Viettel IDC ou CMC Telecom intensifient leurs investissements.

Par ailleurs, les critères ESG (environnement, social, gouvernance) sont devenus essentiels, notamment pour les investisseurs européens et nord-américains. Les projets intégrant des matériaux durables, des espaces verts et une bonne gestion des risques sont désormais privilégiés.

Enfin, face à la raréfaction du foncier et à la hausse des prix dans les grandes métropoles comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, les investisseurs s’orientent de plus en plus vers les zones satellites telles que Hung Yên, Bac Ninh et Hai Phong, bénéficiant d’importants investissements en infrastructures techniques et de transport.

VNA/CVN