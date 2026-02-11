Plus de 300 nouveaux investisseurs étrangers obtiennent un code boursier en janvier 2026

La Société générale de dépôt et de compensation des titres du Vietnam (Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation - VSDC) indique qu’en janvier 2026, 368 investisseurs étrangers et organisations économiques à participation étrangère détenant plus de 50% du capital social (18 organisations et 350 particuliers) ont obtenu un code de transaction boursière.

Photo : VNA/CVN

La VSDC a également approuvé la modification des informations pour 42 investisseurs étrangers (2 organisations et 40 particuliers) et annulé les codes de transaction de 7 investisseurs étrangers (2 particuliers et 5 organisations).

Ainsi, à la fin du mois de janvier 2026, le nombre total de codes de transaction boursière attribués aux investisseurs étrangers s’élevait à 52.151 (6.359 organisations et 45.792 particuliers).

Toujours selon la VSDC, à la fin de janvier 2026, le nombre de comptes de négociation de titres des investisseurs nationaux atteignait 12.066.115, dont 12.046.814 comptes de particuliers et 19.301 comptes d’organisations.

Dans le même temps, le nombre de comptes de négociation de titres des investisseurs étrangers était de 50.532, comprenant 45.757 comptes de particuliers et 4.775 comptes d’organisations.

En janvier 2026, le marché boursier vietnamien a franchi un tournant important lorsque l’indice VN-Index a dépassé le seuil psychologique majeur des 1.800 points. Cette évolution confirme non seulement la tendance haussière à long terme après une phase d’accumulation soutenue à la fin de l’année 2025, mais témoigne également d’une transformation notable des flux de capitaux vers une orientation plus durable et plus largement répartie.

VNA/CVN