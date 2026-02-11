Le PM annonce le lancement du Centre financier international du Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé la ferme volonté du Vietnam de se doter d'un centre financier international lors de la cérémonie d'inauguration du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) le 11 février. Il a déclaré que la direction à suivre est claire, les mécanismes prêts, les ressources disponibles, la détermination inébranlable et le succès à portée de main.

Dans son discours, le Premier ministre a indiqué que le développement d'un centre financier international est à la fois une nécessité et un choix stratégique pour le Vietnam, ainsi qu'une étape concrète de son développement. Le centre devrait attirer et orienter les capitaux vers des secteurs prioritaires tels que les infrastructures stratégiques, les industries de base, la logistique, la croissance verte et la transformation numérique, tout en dotant les entreprises vietnamiennes d'outils financiers modernes pour renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Cela contribuera également à faire évoluer le rôle du Vietnam, d'un simple bénéficiaire passif de capitaux à un acteur actif des marchés financiers régionaux et mondiaux.

Il a souligné que la réalisation de ces objectifs ambitieux repose sur trois facteurs clés : un cadre juridique et institutionnel plus performant que celui des autres places financières internationales ; un modèle de développement original et novateur, capable de réaliser des avancées majeures ; et une gestion flexible, efficiente et efficace.

Des premiers progrès

Le Premier ministre Chinh s'est félicité des premiers progrès accomplis dans la mise en place de l'écosystème du Centre financier international du Vietnam (VIFC-HCMC), citant notamment le centre de financement aéronautique, qui a mobilisé 6,1 milliards de dollars, le centre de financement maritime émergent, tirant parti des atouts logistiques du Vietnam, et le pôle fintech et d'innovation, qui attire des modèles de finance numérique de pointe. Il a noté que le lancement et le fonctionnement officiels des institutions clés du VIFC-HCMC constituent une base solide et essentielle pour un développement durable, transparent et sûr à long terme.

Le Premier ministre a souligné que le développement du VIFC-HCMC est une tâche complexe et exigeante qui requiert une grande détermination, des efforts considérables et une action résolue, persévérante et inébranlable, sans aucune marge de manœuvre ni de demi-mesure.

"Le succès du Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang repose sur la responsabilité et l’action collective de l’ensemble du système politique, de la population, des entreprises, des particuliers et des organisations", a-t-il affirmé.

Pour garantir le succès du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, le Premier ministre Chinh a déclaré que le gouvernement et les ministères centraux doivent prendre des mesures décisives, assumer pleinement leurs responsabilités, mener des inspections et un suivi réguliers, et résoudre les difficultés avec efficacité et détermination.

Il a insisté sur la nécessité de mettre rapidement en place des cadres institutionnels de haut niveau conformes aux normes internationales, de lever les obstacles juridiques et administratifs, de décentraliser les pouvoirs et l’allocation des ressources, de renforcer les capacités d’exécution aux échelons inférieurs, de prioriser les ressources pour les infrastructures numériques et les infrastructures financières vertes, d’investir massivement dans la sécurité financière, d’utiliser l’intelligence artificielle et le Big data pour surveiller les risques, et d’établir des mécanismes de suivi rigoureux assortis de rapports trimestriels sur des indicateurs précis, tels que le montant des capitaux attirés, le nombre d’organisations participantes et le volume des transactions.

Le ministère de la Justice et le ministère des Finances collaboreront étroitement avec la Cour populaire suprême afin de garantir un système efficace de règlement des différends dès l'ouverture du Centre financier international du Vietnam.

Soulignant que le gouvernement créera un environnement d'investissement stable, transparent et hautement compétitif où toutes les parties prenantes pourront prospérer ensemble et partager les bénéfices communs, tout en préservant les intérêts et la réputation nationale, le Premier ministre a annoncé la mise en place immédiate d'un conseil consultatif auprès du Conseil exécutif, composé d'experts étrangers.

Il a exhorté les Comités populaires de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang à adopter une approche novatrice et proactive, à faire preuve d'audace dans leur réflexion et leurs actions, et à obtenir des résultats concrets, en vue de bâtir un Centre financier international doté d'infrastructures essentielles, modernes et adaptées.

Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang devraient immédiatement mettre en œuvre des mécanismes de test pour les nouveaux produits financiers, proposer des mesures incitatives novatrices afin d'attirer les investissements d'au moins 50 organisations financières internationales dans les trois premières années, numériser l'intégralité des procédures à des coûts compétitifs pour les investisseurs et faire du Centre financier international du Vietnam, implanté dans ces villes, un acteur clé contribuant significativement au développement du pays, a-t-il déclaré.

Dà Nang doit coordonner étroitement ses efforts et tirer parti de ses atouts pour créer des centres complémentaires axés sur la finance maritime et la logistique, mettre en œuvre des réformes administratives ambitieuses et garantir un environnement des affaires aussi attractif que celui de Hô Chi Minh-Ville.

Les deux villes devraient privilégier l'investissement dans la formation de haute qualité des ressources humaines, notamment en renforçant la coopération internationale pour la formation d'experts financiers et en attirant du personnel qualifié pour gérer le Centre financier international, a-t-il souligné.

Véritable opportunité de croissance

Le Premier ministre a exhorté le monde des affaires, en particulier les entreprises nationales et les Vietnamiens de l'étranger, à s'impliquer activement dans le développement du VIFC, y voyant une véritable opportunité de croissance. Il a également encouragé les investisseurs internationaux à honorer sans délai leurs engagements, à développer leur présence, à transférer des technologies de gestion financière et à s'investir pleinement dans des secteurs tels que l'aéronautique, le maritime et la fintech.

Les entreprises vietnamiennes, notamment les grands groupes comme Petrovietnam, EVN, Viettel, VNPT, Vingroup, FPT, Hoa Phat et les banques telles que Vietcombank, VietinBank et BIDV, devraient jouer un rôle moteur en devenant membres fondateurs et en utilisant les services du centre pour lever des capitaux internationaux, émettre des obligations vertes et gérer efficacement les risques. Les PME, et en particulier les jeunes entreprises, devraient participer activement au dispositif de test, expérimenter de nouveaux produits et collaborer avec des partenaires étrangers pour renforcer leur compétitivité.

Le chef du gouvernement a déclaré que la préparation, le développement et le lancement du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang constituent la première étape du développement d'une technologie financière de pointe au Vietnam.

Il a affirmé sa conviction que le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang renforcera progressivement la position du Vietnam sur la scène financière mondiale et contribuera de manière significative à la réalisation de l'objectif de croissance à deux chiffres fixé par le XIVe Congrès national du Parti pour les années à venir, en vue de la réalisation des objectifs stratégiques à 100 ans.

Le centre se développera fortement, devenant un symbole de prospérité, une source de fierté nationale et contribuant à la réalisation de l'aspiration ardente à un Vietnam riche, fort, prospère, civilisé et heureux, progressant résolument vers le socialisme, a-t-il ajouté.

Conformément au plan directeur, le VIFC-HCMC s'étendra sur 898 hectares à travers les arrondissements de Saigon et de Ben Thanh et la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm. Conçu comme un anneau encerclant la rivière Saigon, le centre formera un pôle financier et de services concentré, reliant étroitement le centre-ville existant à la zone urbaine est de la ville. Son développement reposera sur quatre piliers : les marchés de capitaux internationaux, les services financiers, la banque numérique et la fintech, ainsi que les nouveaux produits et services financiers.

Principales institutions du VIFC-HCMC

Lors de la cérémonie, les autorités ont présenté les principales institutions du VIFC-HCMC, notamment son organe exécutif, son tribunal spécialisé et son centre d’arbitrage international. Le site web officiel du VIFC-HCMC a été lancé et des certificats ont été remis aux membres fondateurs et stratégiques.

Les représentants des institutions financières, des banques et des entreprises nationales et étrangères ont exprimé leur ferme soutien et leur engagement à collaborer au développement du VIFC-HCMC, en particulier pour connecter les flux de capitaux mondiaux au Vietnam, déployer des services financiers et bancaires, investir dans la transformation numérique, la finance verte et inclusive, et contribuer à attirer des capitaux, des talents et des technologies afin d’assurer une croissance rapide et durable.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a déclaré que la ville est déterminée à développer le VIFC-HCMC avec une approche novatrice : "Penser différemment, agir différemment et persévérer jusqu’au bout".

Les priorités clés comprennent le renforcement d’un cadre institutionnel stable, transparent et prévisible ; la promotion d’un développement ciblé, en adéquation avec les besoins en capitaux des infrastructures, de l’industrie, de la logistique, de l’innovation et de la transition écologique ; et une forte implication dans le développement de ressources humaines de haute qualité et la coopération internationale, chaque phase de développement étant assortie d’objectifs clairs et de cibles mesurables.

