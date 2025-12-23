Savills Vietnam présente la publication annuelle "Focus sur l’immobilier industriel"

Savills Vietnam a récemment organisé avec succès une série d’événements de lancement de sa publication annuelle "Focus sur l’immobilier industriel" à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Ces événements ont réuni près de 200 représentants des médias, investisseurs, entreprises manufacturières et autres parties prenantes du secteur de l’immobilier industriel.

Les événements ont offert des analyses approfondies du paysage de l’immobilier industriel vietnamien dans un nouveau cycle de marché. Les échanges ont mis l’accent sur le rôle des infrastructures stratégiques, des flux d’investissement direct étranger (IDE) de haute qualité, ainsi que sur des exigences de plus en plus strictes en matière de cadre juridique, de conformité et de développement durable. Ces facteurs sont considérés comme essentiels pour permettre aux entreprises de s’adapter de manière proactive et d’optimiser leurs stratégies d’investissement et d’exploitation à moyen et long terme.

L’attrait des avantages de coûts et l’essor du secteur électronique

La présentation principale du programme a été assurée par John Campbell, directeur du service Immobilier industriel chez Savills Vietnam. S’appuyant sur des données de recherche exclusives de Savills, il a estimé que le marché connaît une transformation structurelle, reflétant la montée en gamme du Vietnam au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.

M. Campbell a souligné que les avantages concurrentiels fondamentaux du Vietnam demeurent solides. En particulier, le coût moyen de la main-d’œuvre manufacturière au Vietnam en 2025 s’élève à environ 350 dollars par mois, un niveau nettement inférieur à celui de la Chine et de la Thaïlande. Par ailleurs, le coût de l’électricité destinée à la production reste très compétitif, à 0,076 dollar/kWh, contre 0,112 dollar/kWh en Chine et 0,150 dollar/kWh aux Philippines.

"Le marché vietnamien de l’immobilier industriel entre dans une nouvelle phase de développement, où la croissance ne repose plus uniquement sur l’extension des surfaces, mais aussi sur la qualité des projets, l’ampleur des investissements et une valeur ajoutée plus élevée. Il s’agit d’une transformation de long terme", a déclaré M. Campbell.

Cette évolution est clairement illustrée par la croissance spectaculaire du secteur électronique. Selon le rapport, la valeur des exportations de produits électroniques au cours des dix premiers mois de 2025 a augmenté de 140% par rapport à 2019, continuant de jouer un rôle moteur pour le marché.

Il est également notable que, dans la structure des nouveaux flux d’IDE, bien que 62% du nombre de projets concernent des usines prêtes à construire (Ready-Built Factory - RBF), 68% du capital total investi se concentre sur des opérations de location de terrains, révélant une tendance des grands industriels à établir au Vietnam des bases de production à long terme et de grande envergure.

Des performances positives dans le Nord et le Sud

Concernant l’évolution du marché dans les principales zones économiques au cours du second semestre 2025, le rapport de Savills fait état d’une situation globalement favorable dans les deux régions. Dans le Nord, le taux d’occupation des terrains des zones industrielles atteint 86%, avec un prix moyen de 141 dollars/m² pour la durée du bail. Le segment des usines prêtes à l’emploi y maintient un loyer moyen de 5,1 dollars/m² par mois.

Dans le Sud, le marché continue d’afficher une forte attractivité, avec un taux d’occupation des terrains industriels atteignant 90% et un loyer moyen de 191 dollars/m² pour la durée du bail. Plus particulièrement, le segment des usines prêtes à l’emploi dans le Sud enregistre un taux d’occupation remarquable de 92%, avec un loyer moyen d’environ 4,4 dollars/m² par mois.

Selon les prévisions, d’ici 2026, la Région économique du Sud connaîtra des évolutions majeures en matière d’infrastructures, avec en tête la mise en service du périphérique 3 ainsi que le développement rapide de l’autoroute Biên Hoà - Vung Tàu, améliorant significativement la connectivité entre les zones industrielles, les ports maritimes et le nouvel aéroport international de Long Thành.

Parmi ces projets, l’aéroport de Long Thành devrait avoir l’impact le plus important. Sa phase 1, dont l’achèvement est prévu en 2026, offrira une capacité de 25 millions de passagers et de 1,2 million de tonnes de fret par an, tout en établissant une nouvelle porte d’entrée internationale pour la région.

Nouvelles tendances : centres de données et semi-conducteurs

Parallèlement, le secteur des semi-conducteurs devrait atteindre une taille de marché de 16,5 milliards de dollars d’ici 2030, avec pour objectif la formation de 50.000 ingénieurs afin de répondre aux besoins en ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines technologiques clés.

Toujours selon Savills, dans ce nouveau cycle de croissance, les investisseurs accordent une attention croissante à la préparation des infrastructures, à la transparence juridique, aux critères ESG et à la capacité de développement durable des projets. Ces éléments deviennent progressivement des critères déterminants dans les décisions d’expansion ou de restructuration des activités de production au Vietnam.

"Au-delà des avantages en matière de coûts, des facteurs tels que la connectivité des infrastructures, un cadre juridique clair et la capacité à répondre aux normes mondiales jouent un rôle de plus en plus décisif pour attirer et retenir des IDE de haute qualité", a souligné M. Campbell.

Outre les analyses de marché de Savills, l’événement a également accueilli InCorp et Freshfields, deux cabinets de conseil juridique de premier plan. Les experts d’InCorp ont présenté les dernières mises à jour en matière de politiques fiscales, de cadre juridique et de changements susceptibles d’avoir un impact direct sur les entreprises opérant dans l’immobilier industriel. De son côté, Freshfields a partagé des analyses sur l’impact du contexte géopolitique mondial, des tendances de réforme juridique et de l’émergence de nouveaux secteurs sur les stratégies d’investissement et d’exploitation des entreprises au Vietnam.

Cette publication met également en évidence une tendance du marché privilégiant les projets de grande envergure, le développement durable, les parcs industriels écologiques et les usines conformes aux normes vertes, afin de répondre à la demande des secteurs de production de haute technologie tels que l’électronique, les semi-conducteurs, les centres de données et la logistique.

Texte : Hoàng Phuong/CVN

Photos : Savills/CVN