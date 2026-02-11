Vinh Long : le marché printanier de Long Châu animé à l'approche du Têt

Le marché aux fleurs du Nouvel An lunaire (Têt) du quartier de Long Châu, province méridionale de Vinh Long est considéré comme l’un des lieux centraux à l’occasion du Têt. Il accueille les habitants du 2 au 16 février.

>> Vinh Long s’oriente vers une agriculture verte et numérique

>> Foire du Printemps 2026 : les spécialités de Vinh Long à la conquête du marché du Têt

Dès son ouverture, l’atmosphère commerciale est devenue animée lorsque les horticulteurs ont simultanément acheminé fleurs et plantes ornementales en ville, créant des couleurs printanières éclatantes.

Photo : VNA/CVN

Cette année, l’offre sur le marché est assez diversifiée, réunissant de nombreuses variétés de fleurs et de plantes provenant de régions réputées pour leur production floricole, à l’intérieur comme à l’extérieur de la province, telles que les abricotiers jaunes de Bình Hòa Phuoc, les plantes ornementales de Cho Lach (province de Vinh Long) ou encore celles de Sa Dec (province de Dông Thap). Cela contribue à répondre à la demande croissante du marché et à mettre en valeur la saison florale du Têt.

Avec plus de 820 emplacements commerciaux, le marché printanier de Long Châu s’est agrandi tant en superficie qu’en nombre d’étals. Les stands sont disposés le long de plusieurs rues, facilitant la visite et les achats. À ce jour, près de 40% des emplacements ont déjà été occupés par les commerçants, principalement avec des bougainvilliers, diverses variétés de chrysanthèmes, des bonsaïs et des abricotiers jaunes.

Bien que la période de pointe des achats n’ait pas encore commencé, les activités commerciales restent assez animées. De nombreux horticulteurs indiquent avoir préparé à l’avance leur production de fleurs du Têt en fonction de la demande du marché, en privilégiant des plantes de taille moyenne à des prix intermédiaires. Ces derniers jours, les camions transportant fleurs et plantes n’ont cessé d’entrer et de sortir, contribuant à renforcer l’ambiance festive.

Lê Thi Anh Tuyêt (commune de Phuoc My Trung, province de Vinh Long) explique qu’elle a apporté cette année environ 150 pots de bougainvilliers de couleurs variées, vendus entre 50.000 et 1 million de dôngs l’unité. Les clients choisissent principalement des plantes de taille moyenne et à prix modéré, c’est pourquoi sa famille en cultive de différentes tailles pour faciliter la vente. La plupart présentent des couleurs vives, idéales pour la décoration du Têt. Ces derniers jours, les visiteurs sont nombreux, surtout l’après-midi, et les ventes sont bonnes. Elle espère que le marché sera favorable cette année afin que les commerçants et horticulteurs puissent célébrer le Têt avec enthousiasme.

Afin de répondre aux besoins des clients, de nombreux producteurs ont segmenté leurs prix cette année, se concentrant sur des plantes à prix intermédiaires adaptées au pouvoir d’achat de la majorité. Plusieurs stands affichent clairement les prix, facilitant le choix des clients et contribuant à instaurer un climat commercial transparent et pratique.

Lê Dinh Thanh Long (district de Cho Lach, province de Vinh Long) indique avoir apporté environ 300 à 400 bonsaïs miniatures et de taille moyenne. Ces derniers jours, il a pris soin d’afficher les prix pour que les clients puissent consulter et choisir.

Il partage : "Beaucoup pensent encore que les bonsaïs sont chers et hésitent à se renseigner. Pourtant, cette année, nous proposons aussi des produits à prix intermédiaires adaptés à de nombreux clients. J’affiche clairement les prix pour que chacun puisse connaître la valeur de l’arbre au premier regard et acheter sans hésitation. J’espère que le marché permettra de bonnes ventes afin d’avoir des revenus pour célébrer le Tết et investir pour la production de l’année suivante".

Concernant les abricotiers jaunes, la demande n’est pas encore aussi dynamique que pour les fleurs fraîches ou les bougainvilliers, mais les producteurs restent optimistes quant à une hausse lorsque les boutons commenceront à apparaître. Nguyên Van Hiêu (quartier Tân Ngai, ville de Vinh Long) indique avoir apporté environ 40 plants pour tester le marché. Selon ses observations, les arbres vendus entre 2 et 3 millions de dôngs suscitent l’intérêt des clients. Il en a déjà vendu plus de dix ces derniers jours, un signe encourageant.

Selon le Comité populaire du quartier de Long Châu, le marché printanier ne répond pas seulement aux besoins d’achat de fleurs, de plantes ornementales et d’articles du Têt, mais constitue aussi un espace culturel typique local à chaque arrivée du printemps. Son organisation annuelle permet aux organisations et particuliers d’exposer et de promouvoir fleurs, plantes, produits agricoles et artisanat traditionnel, répondant ainsi aux besoins de visite et d’achat des habitants et des touristes.

Afin que le marché floral du Têt Binh Ngo 2026 se déroule en toute sécurité et efficacité, les autorités locales ont préparé l’événement à l’avance : planification rationnelle des emplacements, garantie de l’ordre public, de la sécurité routière et de l’hygiène environnementale. Des itinéraires spécifiques pour le transport des fleurs et des pastèques ont été organisés pour limiter les embouteillages à l’approche du Tết, tout en encourageant les commerçants à afficher clairement les prix afin que les habitants puissent faire leurs achats en toute confiance.

Texte : Minh Thu/CVN