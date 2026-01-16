Savills : le marché des bureaux à Hanoï maintien des perspectives positives

Selon Savills Vietnam, le marché des bureaux demeure sans aucun doute l’un des segments présentant des perspectives positives et stables. Savills estime que la demande locative continuera d’être soutenue par la reprise des activités des entreprises, les flux d’investissements directs étrangers (IDE), ainsi que par la tendance à la montée en gamme vers des espaces de travail de meilleure qualité, plus écologiques et plus efficaces.

Toutefois, la croissance du segment des bureaux devrait rester durable et sélective, dépendant davantage de l’emplacement, de la catégorie des immeubles et de leur capacité à répondre aux nouveaux standards, plutôt que de connaître une expansion spectaculaire.

William Gramond, directeur principal du Service de la location commerciale chez Savills Hanoï, a indiqué qu’en 2025, le marché des bureaux à Hanoï a enregistré une demande stable, marquée par une tendance à la relocalisation des bureaux. De nombreuses entreprises quittent ainsi le centre-ville pour des zones périphériques, afin d’accéder à des immeubles de meilleure qualité aux loyers plus compétitifs.

Cette tendance montre que les locataires accordent une attention croissante à l’équilibre des coûts et l’optimisation des espaces tout en veillant à maintenir un environnement de travail de qualité. Les entreprises des secteurs de la finance, de l’assurance, de l’immobilier, des technologies et de la production continuent de jouer un rôle moteur sur le marché des bureaux.

Au troisième trimestre 2025, l’offre totale de bureaux à Hanoï a atteint environ 2,3 millions de mètres carrés répartis dans 190 immeubles, avec une amélioration du taux d’occupation. Le marché a également montré une nette différenciation : la rareté du foncier et les loyers élevés dans les quartiers centraux tels que Hoàn Kiêm et Ba Dinh continuent de stimuler le déplacement de la demande vers des zones hors centre comme Tây Hô et Câu Giây, où les infrastructures se sont améliorées, où la planification est plus cohérente et les niveaux de loyers plus compétitifs.

Vague de délocalisation hors des zones centrales

Selon l’enquête mondiale de Savills sur les perspectives des locataires pour 2026, en moyenne 89% des experts prévoient une hausse des loyers de bureaux, reflétant une reprise nette du marché. Au Vietnam, la vague de délocalisation hors des zones centrales, conjuguée à la forte participation des investisseurs internationaux, est en train d’ouvrir une nouvelle phase pour le marché de la location de bureaux.

Les perspectives du marché mondial des bureaux en 2026 sont jugées positives, avec des loyers qui devraient continuer à augmenter, en particulier dans le segment des bureaux de catégorie A.

Dans la région Asie-Pacifique, les loyers des bureaux haut de gamme situés dans les pôles de main-d’œuvre tels que l’Inde, le Vietnam et la Malaisie devraient connaître une hausse rapide, portés par la vague d’expansion des groupes multinationaux cherchant à accéder à une main-d’œuvre qualifiée à des coûts compétitifs. Parallèlement, Tokyo devrait enregistrer une augmentation des loyers de plus de 5%, stimulée par une offre limitée et un taux de vacance maintenu à un niveau très bas, autour de 1,5%.

