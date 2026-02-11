L’économie vietnamienne devrait entrer dans un nouveau cycle de croissance

Le Vietnam continue de susciter un vif intérêt auprès des organisations internationales et des investisseurs mondiaux, malgré l’incertitude persistante qui pèse sur l’économie mondiale en raison des tensions géopolitiques, des tensions commerciales et des fluctuations de la politique monétaire, selon divers rapports d’organisations internationales et de médias.

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

Ces rapports indiquent que le pays figurait parmi les économies asiatiques à la croissance la plus rapide en 2025, avec un produit intérieur brut (PIB) en hausse de 8,02%, soit le deuxième taux le plus élevé enregistré sur la période 2011-2025.

Les prévisions de croissance pour 2026 restent optimistes. Dans un rapport publié le 21 janvier, le Bureau de recherche macroéconomique ASEAN+3 (AMRO) prévoit une croissance du PIB vietnamien de 7,6% en 2026, soit le taux le plus élevé parmi les économies de l’ASEAN+3, qui regroupe les dix États membres de l’ASEAN, la Chine, le Japon et la République de Corée. D’autres institutions ont publié des projections similaires : UOB table sur une croissance de 7,5%, HSBC sur 6,7% et la Banque mondiale sur 6,3%.

AMRO a indiqué que ces projections reflètent le rôle croissant du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement régionales, notamment dans les secteurs manufacturier et des exportations de haute technologie, conjugué à une demande intérieure soutenue et à un environnement macroéconomique relativement stable.

La confiance des entreprises étrangères demeure un point positif notable. La Chambre de commerce européenne (EuroCham) a annoncé que son indice de confiance des entreprises a atteint 80 points au quatrième trimestre 2025, son plus haut niveau en sept ans. Environ 88% des entreprises européennes interrogées se disent confiantes quant aux perspectives économiques du Vietnam pour la période 2026-2030.

Du point de vue des investisseurs, l’attractivité du Vietnam ne se limite plus aux seuls avantages en termes de coûts. Les entreprises internationales mettent de plus en plus en avant le développement des écosystèmes de production et de services associés, une participation accrue aux segments à plus forte valeur ajoutée et l’amélioration continue de l’environnement des investissements.

Les observateurs internationaux soulignent souvent trois principaux facteurs qui soutiennent ces perspectives. Le premier est l’investissement direct étranger (IDE), qui continue de jouer un rôle clé, notamment dans les secteurs de l’électronique, des technologies, de la production verte et de la transformation numérique. La place du Vietnam dans les efforts des multinationales pour diversifier leurs sites de production s’est accrue.

Le deuxième moteur de croissance est la consommation intérieure, qui a progressé d’environ 8% en 2025. De nombreux rapports soulignent que la consommation et l’investissement intérieur demeurent des piliers essentiels, permettant à l’économie d’absorber plus efficacement les chocs externes.

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

Le troisième moteur est le tourisme, qui a connu une forte reprise, avec plus de 21 millions d’arrivées internationales en 2025, soutenant ainsi les services, l’emploi et les dépenses des ménages.

AMRO a également noté que la demande mondiale de technologies, notamment en électronique de pointe, en semi-conducteurs, en services numériques et en applications liées à l’IA, soutient fortement les économies asiatiques très ouvertes comme le Vietnam.

Une intégration plus poussée aux chaînes de valeur technologiques régionales est perçue comme un atout à long terme.

Malgré ces perspectives globalement positives, les organisations internationales soulignent la nécessité d’une gestion politique rigoureuse pour soutenir la croissance. Dans une mise à jour publiée fin janvier 2026, Fitch Ratings a indiqué que la stabilité et la continuité de la haute direction pourraient faciliter la mise en œuvre des politiques et les réformes.

L’agence de notation a toutefois averti que des objectifs de croissance élevés pourraient accroître la pression en faveur d’une expansion rapide du crédit, augmentant ainsi les risques liés à l’endettement dans une économie fortement ouverte aux échanges commerciaux.

Fitch a noté que le ratio crédit/PIB du Vietnam a progressé rapidement ces dernières années, témoignant du rôle crucial du crédit dans la croissance. L’objectif de la Banque d’État du Vietnam d’une croissance du crédit d’environ 15% en 2026 a été perçu comme une tentative de concilier soutien à la croissance et maîtrise des risques.

Fitch a également souligné les risques liés à l’environnement commercial mondial, notant que la position du Vietnam au sein de chaînes d’approvisionnement de plus en plus complexes entre les États-Unis et la Chine pourrait entraîner un examen plus approfondi des questions d’origine et de transbordement. AMRO a également mis en lumière les incertitudes entourant les politiques commerciales mondiales et les conditions financières internationales.

Dans l’ensemble, les évaluations internationales suggèrent que le Vietnam a l’opportunité de maintenir la stabilité macroéconomique, d’améliorer l’environnement des investissements, de renforcer la qualité des flux de capitaux et de stimuler la productivité, jetant ainsi les bases d’un nouveau cycle de croissance plus durable à partir de 2026.

VNA/CVN