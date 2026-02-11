Du marché du Têt d’antan à la Foire du Printemps 2026

Ces jours-ci, la Foire du Printemps 2026 bat son plein au Centre d’expositions du Vietnam (VEC), dans la commune de Dông Anh, à Hanoï. Elle se poursuit jusqu’à la fin de la semaine prochaine, avec la participation de quelque 2.500 entreprises et 3.000 stands.

Photo : CTV/CVN

À l’approche du printemps Binh Ngo 2026, alors que chaque foyer se prépare peu à peu à célébrer le Nouvel An lunaire, la manifestation s’inscrit dans un moment charnière. Au-delà de son rôle de plateforme nationale de promotion commerciale, la Foire ouvre un récit plus vaste : celui de la manière dont la société contemporaine prolonge et réorganise la tradition des marchés du Têt.

Depuis longtemps, le cho Têt (marché du Têt) constitue une composante essentielle de la vie culturelle vietnamienne. Lieu d’échanges commerciaux pour les fêtes, il est aussi un espace d’attente, de transition saisonnière, d’effervescence à l’orée d’une nouvelle année. On ne s’y rend pas seulement pour acheter des fleurs, des estampes, des confiseries ou des spécialités festives, mais pour respirer l’atmosphère du printemps, pour se retrouver, pour embrasser la diversité de la vie quotidienne. Dans la mémoire collective, le marché du Têt est une mosaïque de couleurs, de parfums et de sons, une scène vibrante où l’année à venir prend forme.

Entre tradition et mutation

Mais, comme tant d’autres pratiques traditionnelles, le marché du Têt a évolué. Les habitudes de consommation modernes et l’essor du commerce en ligne ont progressivement déplacé son rôle central dans les échanges. En de nombreux lieux, il tend désormais à revêtir une dimension plus symbolique que strictement marchande. On continue d’y aller pour "sentir le Têt", sans pour autant y concentrer l’ensemble de ses achats festifs.

Photo : VNA/CVN

Cette mutation soulève une question récurrente : comment permettre au marché du Têt de demeurer pertinent dans la vie moderne, sans se réduire à une simple nostalgie vouée à s’effacer ?

L’émergence d’une Foire du Printemps d’envergure nationale constitue, dans une certaine mesure, une réponse à cette interrogation. Elle propose un modèle nouveau, structuré, doté d’une vision claire et d’une ampleur inédite.

À la différence des marchés traditionnels, souvent spontanés et dispersés, la foire se déploie comme un parcours printanier à travers le Vietnam. Produits, commerce, expériences et dimensions culturelles y coexistent dans un dispositif pensé et organisé. Le visiteur n’y "fait plus son marché" au gré du hasard, mais chemine dans un espace conçu pour guider ses découvertes, du shopping à la contemplation, de l’interaction à l’immersion.

Photo : VNA/CVN

L’un des atouts majeurs de la Foire du Printemps réside dans son cadre. Le Centre d’exposition du Vietnam offre une capacité exceptionnelle : jusqu’à 100.000 m² couverts et plus de 45.000 m² en extérieur. Appuyée par des infrastructures modernes, cette surface permet d’accueillir simultanément activités commerciales, services, spectacles et expériences immersives, tout en préservant une atmosphère résolument festive.

Rendez-vous printanier incontournable

Sur cette base, la foire propose une nouvelle approche de la consommation liée au Têt. Les expériences autrefois spontanées, brèves et fragmentées des marchés traditionnels s’y transforment en un parcours plus complet et diversifié. Les besoins d’achat, de découverte et de partage y sont réunis dans un même espace structuré.

Les produits exposés ne se limitent plus à leur fonction utilitaire, "faire ses achats du Têt", mais sont présentés dans toute leur richesse : origine, histoire, contexte culturel. La consommation devient alors un acte de découverte et de connexion, où la valeur d’un produit se mesure autant à son usage qu’aux strates culturelles qu’il incarne.

En ce début d’année, alors que le désir de rencontre et de partage se fait plus pressant, la Foire du Printemps offre une sensation à la fois familière et inédite. Familier, le souvenir du marché du Têt ; inédit, l’effet de surprise suscité par l’ampleur, l’organisation et la diversité des expériences proposées.

À terme, si l’événement s’inscrit dans la durée et continue de se perfectionner, il pourrait devenir un nouveau rendez-vous incontournable du printemps vietnamien, un lieu où l’esprit du marché du Têt se perpétue dans une forme résolument moderne.

Phuong Nga/CVN